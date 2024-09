Der Landkreis Dillingen sucht gelungene Sanierungsbeispiele im Ortskern

Auf Initiative von Landrat Markus Müller hat der Landkreis Dillingen gemeinsam mit dem Regionalentwicklungsverein Donautal-Aktiv sowie der Kreishandwerkerschaft Nordschwaben die Veranstaltungsreihe „Nachhaltiges Bauen und Wohnen für eine bessere Zukunft“ ins Leben gerufen.

Für die Veranstaltungsreihe sucht der Landkreis Dillingen ab sofort Eigentümer, Bauleute und Sanierende, die bereit sind, von ihren Bau- und Sanierungsprojekten sowie den damit verbundenen Motivations- und Beweggründen zu berichten. In den Veranstaltungen solle einerseits aufgezeigt werden, welches Potential in einem alten Gebäude steckt. Andererseits solle für Laien verständlich dargestellt werden, mit welchen Maßnahmen und Mitteln das volle Potential ausgeschöpft werden kann. So heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

Landrat: Viele kleine und mittlere Kommunen sind mit Thema Nachverdichtung beschäftigt

Wer Dörfer und Städte nachhaltig weiterentwickeln wolle, müsse auch Gebäude im Ortskern entwickeln, so die Mitteilung. Dabei gelte es, verschiedene Interessen unter einen Hut zu bringen: Sowohl die demografische Struktur der Bevölkerung ändere sich, als auch die nötigen Wohnformen für eine veränderte Gesellschaft. Ein weiteres Ziel der nachhaltigen Entwicklung sei, Ortskerne und bestehende Wohngebiete attraktiv zu halten.

Landrat Markus Müller sagt: „Insbesondere viele kleinere und mittlere Kommunen beschäftigen sich zunehmend mit den Aufgaben der Innenentwicklung und der Nachverdichtung.“ So machten sich vielerorts der Leerstand und die Brachflächen in Ortskernen bemerkbar, während nicht selten die Bevölkerung sich wünsche, dass am Ortsrand oder in Ortsteilen weitere Flächen für Wohnen und Gewerbe ausgewiesen würden, so Müller. Zudem seien viele Wohnhäuser nicht mehr wie früher von Familien, sondern nur noch von wenigen Personen bewohnt.

Wer gebaut und saniert hat, kann mit anderen seine Erfahrungen austauschen

„Jeder, der ein altes oder leerstehendes Gebäude liebevoll saniert, trägt zum Erhalt und zur Stärkung der Kultur, der Identität, des Wohlbefindens und des Gemeinschaftslebens in der jeweiligen Kommune bei“, ist Müller überzeugt. „Wir möchten daher gute Beispiele für den Umgang mit dem eigenen Gebäude sammeln, damit sich interessierte Bürgerinnen und Bürger von den Beweggründen der Eigentümer und von den sorgfältig aufbereiteten Wohnbeispielen inspirieren lassen können.“ (AZ)

Info: Wer sich von dem Aufruf angesprochen fühlt, kann sich an die Wirtschaftsförderung des Landkreises Dillingen und Christian Weber unter der Telefon 09071/51248 oder der Mail Christian.Weber@landratsamt.dillingen.de wenden.