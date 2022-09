Der Tierschutzverein für den Kreis Dillingen startet einen Neuanfang

Plus Tierheimleiterin Ariane Dallmaier steht jetzt an der Spitze. Dem bisherigen Vorsitzenden verweigern die Mitglieder die Entlastung.

Dreieinhalb Stunden brauchten die insgesamt 35 anwesenden Mitglieder, um einen Neustart für den Tierschutzverein Lauingen zu beschließen: Zukünftig wird die Tierheimleiterin Ariane Dallmaier auch die Erste Vorsitzende des Tierschutzvereins für den Landkreis Dillingen mit Sitz in Höchstädt sein. Mit großer Mehrheit stimmten die Wahlberechtigten für sie.