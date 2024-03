Die Arbeitslosenquote im Kreis Dillingen sinkt leicht

Die Quote lag im Februar unter dem bayerischen Wert von 3,8 Prozent. Vor allem künftige Azubis haben angesichts der angebotenen Stellen viele Möglichkeiten.

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Dillingen ist im Februar leicht gesunken. Das teilt die Agentur für Arbeit in Donauwörth mit. Die Arbeitslosenquote liegt demnach bei 3,1 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte unter dem Wert des Vormonats. Aktuell sind 1730 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 47 weniger als vor einem Monat.

Richard Paul, Agentur-Geschäftsführer, sagt: „Wir haben im gesamten Agenturbezirk weiterhin die niedrigste Arbeitslosenquote in Deutschland und trotz der konjunkturellen Schwäche ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt recht stabil." Es hätten sich mehr Personen aus der Arbeitslosigkeit abgemeldet, als neu hinzugekommen sind. "So verzeichnen wir leicht mehr Abmeldungen in Arbeit als im vergangenen Monat, aber insbesondere der Start zahlreicher beruflicher Weiterbildungsmaßnahmen ließ die Arbeitslosigkeit leicht sinken."

Bedarf an Fachkräften ist in vielen Branchen weiterhin hoch

Im Februar haben sich 446 Personen neu oder erneut arbeitslos gemeldet, davon kamen 171 aus einer Beschäftigung und 92 aus einer Ausbildung oder Weiterbildungsmaßnahme. Im Gegenzug konnten 491 die Arbeitslosigkeit beenden, 112 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf und 110 begannen eine Aus- oder Weiterbildung.

Der Bedarf an Arbeitskräften sei nach wie vor hoch, auch wenn die Stellenneumeldungen und der Bestand rückläufig seien. Von den Arbeitgebern wurden laut Arbeitsagentur 109 neue Arbeitsstellen gemeldet, 98 weniger als im Januar und 52 weniger als vor einem Jahr.

Gesucht würden hauptsächlich auf Fachkraftniveau (79 Prozent der Stellen im Stellenpool der Agentur) oder höher, jedoch werden laut Agentur auch Arbeitsplätze im Helferbereich angeboten. Nur 44 Prozent der Arbeitslosen haben jedoch eine Ausbildung auf Fachkraft-Niveau. Gesucht werden vor allem Menschen für folgende Bereiche: Lager, Post- und Zustelldienste, Altenpflege, Verkauf, Maschinenbau, Büro- und Sekretariat, Gesundheits- und Krankenpflege, Schweiß- und Verbindungstechnik, Berufskraftfahrer und Kranführer.

Lesen Sie dazu auch

"Da im Laufe der kommenden Monate viele der Geflüchteten aus der Ukraine ihre Integrations- und Sprachkurse beenden, eröffnen sich hier Chancen auf eine zeitnahe Integration in Arbeit", sagt Paul. Für sie könne es wahrscheinlich zunächst im Helferbereich losgehen, aber mit den Unterstützungsmöglichkeiten für Arbeitgeber und ihre Beschäftigten seien Qualifizierungen bis hin zu einem Berufsabschluss eine weitere Option, so Pauls Bewertung der aktuellen Lage. Insgesamt waren im Landkreis Dillingen im Februar 612 erwerbsfähige Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit gemeldet, davon waren 230 arbeitslos, so das Amt.

Infoangebot der Agentur für Arbeit in Sachen Ausbildung

Seit dem Beginn des Berichtsjahres 2023/2024 im Oktober bis Februar meldeten sich im Landkreis 419 Bewerberinnen und Bewerber für Berufsausbildungsstellen. Im selben Zeitraum wurden von den Unternehmen 628 freie Berufsausbildungsstellen gemeldet. Die Chancen für Azubis in Spe auf eine Ausbildungsstelle sind also mehr als hoch. Auch dieses Jahr findet wieder vom 11. bis 15. März die bundesweite Woche der Ausbildung statt. Die Agentur für Arbeit Donauwörth hat ein breites Informationsangebot für Schüler und Schülerinnen, Eltern, Berufsrückkehrende nach familiären Auszeiten, beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie Ausbildungsbetriebe zusammengestellt.

Mehr zu den einzelnen Veranstaltungen, die größtenteils online angeboten werden, findet sich unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/donauwoerth/woche-der-ausbildung. (AZ)