Die Dillinger Polizei meldet drei Fälle von Unfallflucht

Autos und ein Verkehrszeichen angefahren, anschließend das Weite gesucht - die Polizeiinspektion Dillingen hat es mit drei Unfallfluchten zu tun.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer ist im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Dienstagmorgen in der Straße „An der Bahn“ in Blindheim in Richtung B 16 über eine Mittelinsel gefahren. Dabei wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle und beging Fahrerflucht. Am Verkehrszeichen entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Eine zweite Unfallflucht wurde in Dillingen begangen. Ein bisher Unbekannter beschädigte im Zeitraum von Montagnachmittag bis Mittwochmorgen mit seinem Fahrzeug den linken Außenspiegel eines schwarzen Audi A3, der in der Rudolf-Diesel-Straße in Dillingen geparkt war. Nach dem Anstoß suchte der Unfallverursacher das Weite, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der am Audi verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

BMW in Höchstädt angefahren: 3000 Euro Sachschaden

Größer ist der Sachschaden in Höchstädt: Ein Unbekannter verursachte einen Schaden von rund 3000 Euro an einem blauen 3er BMW, der am Mittwoch zwischen 11.50 Uhr und 12.16 Uhr in der Bürgermeister-Reiser-Straße in Höchstädt geparkt war. Der Unbekannte touchierte den vorderen linken Radkasten des Autos und flüchtete anschließend vom Unfallort. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in allen drei Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)