Landkreis Dillingen

vor 33 Min.

Riesige Finanzlücke im Haushalt: Der Landkreis Dillingen muss sparen

Plus Der diesjährige Entwurf zum Kreishaushalt weist ein riesiges Loch auf. An welchen Projekten wird der Kreis jetzt den Rotstift ansetzen?

Von Christina Brummer

Die Teuerung trifft nicht nur jede und jeden, der ein Päckchen Butter kaufen oder seinen Heizöltank füllen will, sie trifft auch die Kommunen und Landkreise. Auch der Kreis Dillingen wird in diesem Jahr deshalb „umschichten“ müssen, um neue Löcher zu stopfen und alte Finanzlecks zumindest notdürftig zu flicken. Kämmerer Sebastian Bundschuh erläuterte die Finanzlage am Montag in der Kreisausschusssitzung. Eins ist klar: Der Kreis muss gehörig sparen.

