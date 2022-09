Landkreis Dillingen

06:00 Uhr

Die Landtechnik-Betriebe bilden mehr junge Menschen aus

Auch Betriebe der Land- und Baumaschinentechnik in Nordschwaben suchen Fachkräfte. Sie haben zuletzt mehr Azubis ausgebildet.

Plus Die Innung der Land- und Baumaschinentechnik Nordschwaben analysiert die aktuelle Lage. Einige Entwicklungen bereiten Sorgen.

„Nach zwei Jahren Corona-Pause können wir endlich wieder die Jahreshauptversammlung unserer Innung ohne Einschränkungen abhalten“, sagte Obermeister Gerhard Feldmeier im Hotel-Restaurant Kastanienhof in Lauingen. So seien einige wichtige Punkte auf der Tagesordnung, die nur im Rahmen einer Jahreshauptversammlung abgehandelt werden könnten. So etwa die Neufassung eines Teils der Satzung oder die Neuwahl des Vorstands, die schon vor einem Jahr fällig gewesen wäre.

