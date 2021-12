Die Müllabfuhrpläne für 2022 stehen fest

Wann wird welcher Müll im Landkreis Dillingen abgeholt? Nun stehen die Abfuhrpläne für 2022 fest.

Die Verteilung der gedruckten Müllabfuhrpläne für das Jahr 2022 ist angelaufen. In bewährter Weise werden die Pläne an alle Haushalte verteilt. In den Abfuhrplänen sind die Termine für die Leerung der Restmüll-, Bio- und Papiertonne sowie für die Abholung der gelben Säcke aufgeführt.

Öffnungszeiten des nächstgelegenen Recyclinghofes und Grünsammelplatzes sowie Termine für die Problemmüllsammlung ergänzen die Infos. Außerdem informiert der Abfallwirtschaftsverband (AWV) über die Umweltpaten für Nordschwaben, Nachhaltigkeitsaktivitäten und gibt die neuen Termine für die Riesenflursäuberung „Der AWV räumt auf“ bekannt.

Viele Bürgerinnen und Bürger nutzen das Zusatzangebot des AWV und drucken sich ihren Abfuhrkalender aus. Einfach auf die Website des AWV gehen, awv-nordschwaben.de eingeben, dann den Menüpunkt „Abfuhrkalender“ anklicken, die betreffende Gemeinde und Straße beziehungsweise den Ortsteil auswählen. Bei Smartphone-Nutzerinnen und -Nutzern beliebt ist die Abfuhrkalender-App des AWV. Adresse eingeben unter awv-nordschwaben.de/mobile oder über QR-Code (siehe Website des AWV). (pm)