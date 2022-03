Die Störche zieht’s im Winter kaum weg vom Landkreis Dillingen

Plus Welche Störche über den Winter hiergeblieben sind und welche aus dem Landkreis Dillingen in den Süden flogen.

So nach und nach als frühe Frühlingsboten fliegen sie ein: die Weißstörche, die vergangenen Herbst gen Süden gezogen sind. „In der Regel sind es alle Jungstörche, die sich da auf den Weg gen Süden gemacht hatten“, berichtet Storchenexperte Anton Burnhauser. Von den Altstörchen überwinterten mittlerweile durch den merklichen Einfluss des Klimawandels viele Storchenpaare in ihrer Brutheimat. Doch exakte Zahlen gibt es nicht; weder für den Landkreis Dillingen noch für Bayern.