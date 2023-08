Landkreis Dillingen

Die Zahl der scharfen Waffen im Landkreis Dillingen steigt

Plus Tausende scharfe Waffen sind im Landkreis Dillingen im Umlauf. Vor allem die Zahl der Jagdwaffen nimmt zu. Woran liegt's?

Von Jonathan Mayer, Benjamin Reif

Von einer Verschärfung der Auflagen für Waffenbesitzer hält Hubert Gerblinger nicht viel. Er ist Gauschützenmeister des Gaus Wertingen mit seinen 47 Schützenvereinen. In einem dieser Vereine war zum Zeitpunkt der Tat der mutmaßliche Todesschütze von Langweid Mitglied, seine Waffen besaß er nach Auskunft der Polizei legal. Im Gespräch mit unserer Redaktion in diesem Kontext sagt Gerblinger: "Wenn jemand die Absicht hat, mit einer Waffe auf andere zu schießen, kann er sich heute problemlos eine illegale Waffe besorgen." Rechtschaffene Sportschützinnen und Sportschützen noch schärfer zu kontrollieren, schaffe nur unnötigen Aufwand und verhindere keine Straftaten, so die Meinung des Geratshofeners.

Die Zahl der erlaubnispflichtigen, scharfen Waffen im Landkreis Dillingen hat in den vergangenen zehn Jahren zugenommen. Waren im Dezember 2013 noch 11.880 Schusswaffen beim Landratsamt registriert, so sind es im Juli dieses Jahres 12.701. Das Landratsamt unterscheidet bei scharfen Waffen nach mehreren "Bedürfnisgruppen": Da wären Jäger, Sportschützen, Sammler, Erben und Altwaffenbesitzer. Neben den scharfen Waffen gibt es noch sogenannte SRS-Waffen (Schreck-, Reizschuss- und Signalwaffen). Diese können ab Volljährigkeit erworben werden. Eine Waffenbesitzkarte oder eine Anzeige bei der Waffenbehörde braucht es laut Landratsamt nicht. Wie viele dieser Waffen in Umlauf sind, weiß die Behörde also nicht. Wer eine SRS-Waffe in der Öffentlichkeit tragen will, braucht allerdings einen kleinen Waffenschein.

