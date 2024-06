Landkreis Dillingen

Unfairer Übertritt? Schulamt kontert Kritik aus dem Landkreis Dillingen

Plus Im Landkreis Dillingen gibt es Kritik am Übertrittszeugnis, auch Vorwürfe an festen Übertrittsquoten stehen im Raum. Was dahintersteckt.

Von Michael Stelzl

In den kommenden Wochen stehen die letzten Noten an, danach wartet die wohl entspannteste Zeit im Schuljahr: die prüfungsfreien Tage vor den Sommerferien. Für die Kinder in den vierten Klassen ist es wie eine Abschiedstournee, auf sie warten im Herbst neue Schulen, neue Klassenverbände, neue Abläufe. Auf welche weiterführende Schule sie kommen, wird durch das Übertrittszeugnis, auch Grundschulabitur genannt, festgelegt. Darin bescheinigt die Lehrkraft, für welche weiterführende Schule das Kind geeignet ist. Doch immer wieder gibt es Beschwerden über das System, welches dem Übertritt zugrunde liegt. Eine solche aus dem Landkreis Dillingen liegt unserer Redaktion vor. Die Absenderin, die anonym bleiben wird, kritisiert darin die unfaire Notenzusammenstellung und fehlende Chancengleichheit zwischen den Schülerinnen und Schülern. "Dadurch wird der Wert dieser Zeugnisse deutlich geschmälert, da keine Vergleichbarkeit gegeben ist", schreibt sie. Stimmen die Vorwürfe?

Das Übertrittszeugnis ist der Grundstein für die spätere Berufslaufbahn

Ausschlaggebend für die Empfehlung ist die Gesamtdurchschnittsnote aus den Fächern Deutsch, Mathematik sowie Heimat- und Sachunterricht. Mit einem Durchschnitt von 2,33 oder besser wird der Besuch aller weiterführenden Schulen empfohlen, bei einem Schnitt von 2,66 der Besuch der Real- oder Mittelschule. Um an ein musisches Gymnasium zu kommen, ist zusätzlich ein Nachweis einer einschlägigen musischen Begabung – etwa durch die Note im Fach Musik oder durch eine Empfehlung – vonnöten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

