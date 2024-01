Landkreis Dillingen

Diese Veranstaltungen finden 2024 im Landkreis Dillingen statt

Im Jahr 2024 findet in Dillingen wieder die Regionalausstellung WIR statt. Das Datum steht bereits fest.

Der Terminkalender für die Region ist wieder gut gefüllt. Nicht nur für Festival-Fans ist 2024 etwas geboten. Was steht an in Sachen Kultur, Sport und Wirtschaft?

Die Feiertage sind rum, das neue Jahr wurde ausgiebig begrüßt. Da wird es also langsam Zeit, sich schon mal die wichtigsten Termine 2024 vorzumerken. In der Region gibt es in diesem Jahr wieder viele Großevents, ein neues Angebot für Kinder und Jugendliche und eine große Wirtschaftsmesse. Die wichtigsten Termine im Überblick: Sportveranstaltungen im Jahr 2024 im Landkreis Dillingen Gut gegen die Weihnachtspfunde hilft vermutlich der Dreikönigslauf in Lauingen am Samstag, 6. Januar . Läuferinnen und Läufer können sich auf fünf, zehn oder 21 Kilometern Laufstrecke messen. Nachzügler können sich noch bis 6. Januar anmelden.

. Läuferinnen und Läufer können sich auf fünf, zehn oder 21 Kilometern Laufstrecke messen. Nachzügler können sich noch bis 6. Januar anmelden. Das Sportjahr im Landkreis beginnt auch traditionell wieder mit unserer Landkreissportlerwahl am Mittwoch, 10. Januar . Leserinnen und Leser unserer Zeitung haben über die besten Vereine und Einzelsportler abgestimmt. Die Gewinner werden bei einer großen Abendveranstaltung im Dillinger Stadtsaal gekürt.

. Leserinnen und Leser unserer Zeitung haben über die besten Vereine und Einzelsportler abgestimmt. Die Gewinner werden bei einer großen Abendveranstaltung im Dillinger Stadtsaal gekürt. Der Startschuss für den großen Gundelfinger Nordschwabenlauf fällt am Samstag, 27. April . Es geht für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer quer durch die Innenstadt.

fällt am . Es geht für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer quer durch die Innenstadt. Für die Schützen wird 2024 auch ein wichtiges Jahr. Der Schützengau Donau-Brenz-Egau veranstaltet vom 8. bis 17. Mai in Eppisburg sein Gauschießen, am 3. März ziehen die Schützen bereits durch Dillingen zum Bezirksschützentag. Wirtschaft & Bildung: Die Veranstaltungen im Jahr 2024 Wer sich über seine Möglichkeiten nach der Schule informieren möchte, kann das wieder beim Hochschultag am Sailer-Gymnasium in Dillingen tun. Die Informationsmesse findet am 2. Februar zwischen 12.30 und 16 Uhr statt.

informieren möchte, kann das wieder beim am Sailer-Gymnasium in tun. Die Informationsmesse findet am zwischen 12.30 und 16 Uhr statt. Weiter geht's in Sachen Berufsorientierung dann am Samstag, 24. Februar mit der Ausbildungsmesse Fit for Job . In der Höchstädter Nordschwabenhalle können sich Jugendliche über mögliche Arbeitgeber und den Berufseinstieg informieren.

mit der . In der Höchstädter Nordschwabenhalle können sich Jugendliche über mögliche Arbeitgeber und den Berufseinstieg informieren. Nachdem im vergangenen Jahr die Lauinger Messe und die Get in Gundelfingen wieder Tausende Besucher angelockt haben, folgt 2024 die Dillinger WIR. Der Termin für die Wirtschaftsmesse steht auch bereits fest: Zwischen dem 6. und dem 10. März präsentieren sich wieder regionale Firmen in der Donaustadt . Viel ist noch nicht über das diesjährige Programm bekannt. Ebenso wenig, ob im wahlkampffreien Jahr Politprominenz aus München zu erwarten ist. Politik Ganz wahlkampffrei ist das Jahr 2024 mit der Europawahl im Juni natürlich nicht. Auf lokalpolitischer Ebene gibt es im Kreis Dillingen eine wichtige Änderung. Am 1. März übernimmt in Höchstädt der Zweite Bürgermeister Stephan Karg ( CSU ) das Ruder. Er setzte sich im Dezember gegen den scheidenden Amtsinhaber Gerrit Maneth durch. Musik, Festivals und Feiern im Landkreis Dillingen 2024 Im Frühling beginnt wieder die Volksfestsaison. Der Dillinger Frühling ist fester Bestandteil im Festkalender und findet in diesem Jahr wieder vom 19. bis 23. April statt.

ist fester Bestandteil im Festkalender und findet in diesem Jahr wieder vom statt. Die Laudonia veranstaltet wieder ein großes City-Fest . Dafür wird der Lauinger Marktplatz laut Veranstaltungskalender der Stadt vom 12. bis zum 14. Juli zur Feiermeile.

. Dafür wird der Lauinger Marktplatz laut Veranstaltungskalender der Stadt zur Feiermeile. Zum dritten Mal organisiert der Verein Tooth Fairy am 12. und 13. Juli wieder das Wisdom-Tooth-Festival . Metal-Fans kommen im Wildbachstadion nahe des Bissinger Ortsteils Hochstein auf ihre Kosten. Der Ticketverkauf läuft bereits und erste Acts stehen auch schon fest. Es spielen nicht nur "Equilibrium", "Infected Rain" und die Flötengruppe der Wertinger Musikschule, sondern noch viele andere.

wieder das . Metal-Fans kommen im Wildbachstadion nahe des Bissinger Ortsteils Hochstein auf ihre Kosten. Der Ticketverkauf läuft bereits und erste Acts stehen auch schon fest. Es spielen nicht nur "Equilibrium", "Infected Rain" und die Flötengruppe der Wertinger Musikschule, sondern noch viele andere. Nur eine Woche später, am Samstag, 20. Juli , winkt das nächste große Musik-Event des Jahres: das Donauside-Festival . Im Dillinger Schlosshof treten wieder verschiedene Bands auf. Das Line-Up steht noch nicht komplett fest. Bestätigt ist bislang der Auftritt der Berliner Band "Milliarden".

, winkt das nächste große Musik-Event des Jahres: das . Im Dillinger Schlosshof treten wieder verschiedene Bands auf. Das Line-Up steht noch nicht komplett fest. Bestätigt ist bislang der Auftritt der Berliner Band "Milliarden". Im August feiern die Wertinger dann wieder ihr Stadtfest. Vom 2. bis 8. August gibt es wieder Volksfeststimmung. In diesem Jahr wird das Fest aber besonders groß gefeiert, denn Wertingen begeht im Jahr 2024 sein 750. Jubiläum seit der ersten urkundlichen Erwähnung. Kunst und Kultur: Das ist im Landkreis Dillingen 2024 geboten In diesem Jahr werden erstmals im Landkreis die Jugendkulturtage stattfinden. Organisiert wird die Veranstaltungsreihe von dem Verein Kultur und Wir. Laut dem Vereinsvorsitzenden Heinz Gerhards steht das Programm noch nicht fest. Doch es soll ein Kulturangebot für junge Menschen geben, die sonst bei den Dillinger Kulturtagen "ein bisschen zu kurz" kämen. Die Veranstaltungen sollen sich laut Gerhards etwa über ein halbes Jahr verteilen. Lesen Sie dazu auch Sportvorschau Sport im Landkreis Dillingen: Vielfältig und vielzählig

