Diese Weihnachtsmärkte sind im Landkreis Dillingen geplant

Auch wenn die Besucher in den vergangenen Jahren weniger wurden, war der Lauinger Weihnachtsmarkt doch ein sehr wichtiger Termin im Kalender der Stadt. Bilder wie dieses wird es 2020 aber nicht geben (links). Der Christkindlesmarkt in Dillingen 2018. Damals war geselliges Beisammensein noch kein Problem (oben). Auch wenn es der Sonnenschein nicht vermuten lässt: Langsam wird es Zeit, sich einen Christbaum uszusuchen. Am Donnerstag wurde am Kreisverkehr Mausfalle bereits aufgebaut (unten).

Plus Der Advent steht vor der Tür - und das heißt, dass überall im Landkreis wieder Weihnachts- und Christkindlmärkte stattfinden. Diese Termine sollten Sie sich merken.

Man mag's kaum glauben, aber der Advent steht vor der Tür. Christbaumhändler bringen ihre Bäumchen in Stellung, die Temperaturen nähern sich immer öfter dem Gefrierpunkt und langsam, ja langsam kommt auch in den Köpfen an: In vier Wochen ist Weihnachten. Und jeder weiß: Jetzt ist die Zeit für Glühwein, Punsch und gemütliche Stunden auf dem Weihnachtsmarkt. Der Landkreis Dillingen hat in diesem Jahr wieder einige zu bieten. Los geht es bereits am kommenden Wochenende.

Zahlreiche Weihnachtsmärkte im Landkreis Dillingen

Den Start übernimmt der Adventsmarkt der Lebenshilfe in Dillingen am 24. November (16.30 bis 20.30 Uhr) und 25. November (15 bis 21 Uhr). Mit dabei ist die Band "Blas den Blues", dazu kommen Weihnachtsbuden und selbst hergestellte Weihnachtskarten, Rucksäcke, Taschen und Gestecke. Höhepunkte werden zudem die Alpakas und die Feuershow bieten. Der Markt findet auf dem Gelände der Lebenshilfe, Untere Hauptstraße 34, statt.

Im Kloster Maria Medingen wird es ebenfalls weihnachtlich. Der Adventsmarkt ist am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Das Rahmenprogramm bietet jeweils um 15 und um 17 Uhr Auftritte des Kindertheaters Knuth. Am Sonntag um 16 und um 18 Uhr folgt zudem die Aufführung von "Alles voll oder Die guten Wirte von Bethlehem " durch die Musicalklasse der Maria-Ward-Realschule Günzburg .

Zur Lauinger City-Weihnacht kommt die Bundeswehr

Auf dem Stettenhof in Mödingen findet an gleich zwei Wochenenden, 2. und 3. sowie 9. und 10. Dezember, der Weihnachtsmarkt statt. Bestaunen kann man Handwerker bei ihrer Arbeit und eine lebende Krippe im nahe gelegenen Wald.

Am Wochenende vor Heiligabend ist viel geboten

Der Gundelfinger Weihnachtsmarkt ist von 8. bis 10. Dezember auf der Bleiche geplant. Unter anderem gibt es dort eine Porzellanpuppenausstellung zu bestaunen. Beginn ist am Freitag um 17 Uhr, Samstag um 15 Uhr und Sonntag um 13 Uhr.

Am selben Wochenende findet auch in Höchstädt der Weihnachtsmarkt statt, den wieder die Wirtschaftsvereinigung organisiert.

Traditionell öffnet die Wertinger Schlossweihnacht am zweiten und dritten Adventswochenende ihre Pforten. Der Schlossgarten erstrahlt in weihnachtlichem Glanz, die Krippenfreunde stellen außerdem vom 15. bis 17. Dezember ihre selbst geschnitzten Krippen aus.

Zum zweiten Mal findet am 16. und 17. Dezember der Wittislinger Christkindlesmarkt auf dem Gelände der Grund- und Mittelschule statt. Eröffnung ist um 14 Uhr. Gleich mehrere Kapellen und Musikgruppen treten an den beiden Tagen auf. Um 18.30 Uhr besucht der Nikolaus die Kinder und auch Alpakas werden zu sehen sein.

Im Dillinger Schlosshof wird es am letzten Wochenende vor Heiligabend ebenfalls wieder romantisch. Von 15. bis 17. Dezember lässt sich die Atmosphäre des alten Gemäuers genießen. Auch eine Krippenausstellung ist geplant.

Parallel herrscht beim Adventszauber am Lauinger Wasserturm wieder festliche Stimmung, wenn neben vorweihnachtlichem Programm auch Dampfmaschinen und Eisenbahnen zu sehen sein werden.

Am 16. und 17. Dezember veranstaltet die Wirtschaftsvereinigung Aschberg zudem ihren Weihnachtsmarkt bei der Kirche in Weisingen.

