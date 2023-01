Dillinger Lions erhöhen Spendensumme für die Kartei der Not auf 88.000 Euro

Der Adventskalender des Clubs bringt erneut 8000 Euro für das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Und auch die Feuerzangenbowle war ein Renner.

Die Adventskalenderaktion des Lions-Clubs Dillingen ist ein Dauerbrenner für den guten Zweck. Ende des vergangenen Jahres gingen in der elften Auflage erneut alle 6666 Exemplare dieses beliebten Adventskalenders weg wie die warmen Semmeln. Mit dem Erlös unterstützt der Club mehrere soziale Projekte, unter anderem auch die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Und so übergab Lions-Präsident Siegfried Horn am Freitagmittag im Dillinger Rathaus der Kartei wieder einen Spendenscheck in Höhe von 8000 Euro.

"Der beste Umsatz, den wir je gemacht haben"

Der Wertinger freute sich, dass alle Adventskalender Abnehmer und Abnehmerinnen gefunden hatten. Und auch der Verkauf von Flammkuchen und Feuerzangenbowle für soziale Projekte auf dem Dillinger Christkindlesmarkt sei optimal gelaufen. "Das ist der beste Umsatz, den wir je gemacht haben", freute sich Horn. Die Lions hatten zudem auch Feuerzangenbowle in Flaschen abgefüllt und sie, wie berichtet, als Zeichen der Wertschätzung an Pflegekräfte in Seniorenheimen des Landkreises Dillingen verteilt.

Nach der Adventskalenderaktion zog am Freitag auch der Hauptverantwortliche Matthias Kronmüller zufrieden Bilanz. "Sowohl die Anzahl der 345 Preise als auch deren Gesamtwert von 27.531 Euro sind ein neuer Rekord", betonte Kronmüller. Mit dem 8000-Euro-Scheck erhöht sich die Spendensumme für die Kartei der Not auf nunmehr 88.000 Euro. DZ/WZ-Redaktionsleiter Berthold Veh, der den symbolischen Spendenscheck entgegennahm, dankte den Lions für ihren Einsatz. Der Adventskalender sei "eine echte Win-win-win-Aktion“. Bei der Zeitungslektüre, so Veh, suchten Tausende Leser und Leserinnen in der Adventszeit, ob sie einen der attraktiven Preise gewonnen haben. Der Lions-Club wiederum sei mit einer starken Aktion in der Öffentlichkeit präsent und tue gleichzeitig Gutes. Denn dadurch profitieren im Fall unseres Leserhilfswerks Menschen in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind.

Der Lions-Präsident kündigt die zwölfte Auflage des Adventskalenders an

Oberbürgermeister Frank Kunz versicherte, dass er sehr gerne die Schirmherrschaft für die Aktion übernommen habe. Neben der Kartei werde unter anderem auch die Dillinger Tafel unterstützt, die jüngst wegen der Überlastung der Ehrenamtlichen einen Aufnahmestopp angekündigt hat. Kunz zeigte sich dankbar, dass die Lions ihren jährlichen Beitrag für die Tafel, wo bedürftige Menschen Lebensmittel erhalten, auf 10.000 Euro erhöht haben. Siegfried Horn dankte den Helfern und Helferinnen und den vielen Sponsoren der Adventskalenderaktion. Der Wertinger kündigte an, dass Ende des Jahres die zwölfte Auflage des Lions-Adventskalenders erscheinen wird. (bv)