Bald startet die erste Oldtimerrallye durch Nordschwaben

Der Automobilclub Donaugau startet mit neuem Programm durch. Bis Mittwoch können sich Fans alter Autos für eine 140 Kilometer lange Rallye anmelden.

Die Landkreise Dillingen und Donau-Ries werden am Sonntag, 3. September zum Schauplatz einer ganz besonderen Veranstaltung für Liebhaber klassischer Automobile. Der Automobilclub Donaugau e.V. (ACD) präsentiert stolz die erste Oldtimerrallye für Fahrzeuge ab 40 Jahren, die Autofans aus der Region und darüber hinaus anlocken wird.

Der ACD, bekannt für seine Leidenschaft für historische Fahrzeuge, hat diese Rallye ins Leben gerufen, um die Schönheit und den Charme vergangener Zeiten zu feiern und den Teilnehmern und Teilnehmerinnen die Möglichkeit zu bieten, ihre Fahrzeuge auszufahren und zu präsentieren.

140 Kilometer fahren Fans bei der Oldtimer-Rallye des ACD

Die Route beträgt etwa 140 Kilometer und führt durch die malerische Landschaft und die charmanten Dörfer des nördlichen Landkreises Dillingen und des Donau-Ries. Die Fahrzeuge werden dabei nicht nur auf der Straße bewundert, sondern können zu Beginn ab 7.30 und gegen 16.00 Uhr in Gundelfingen am Gartencenter Wohlhüter sowie um die Mittagszeit an der Waldschenke Eisbrunn bei Harburg bestaunt werden. Auf die Teilnehmer wartet eine wunderschöne, gemütliche Ausfahrt auf befestigten Straßen und ein paar knifflige Aufgaben mit einer Sonderprüfung im Ziel, heißt es in der Ankündigung des ACD. Die erste Oldtimerrallye soll ein unvergessliches Event für alle Teilnehmer und Liebhaber historischer Automobile werden. Anmeldungen sind noch bis Mittwoch, 30. August, über die Internetseite www.acd-lauingen.de möglich.

Der Automobilclub Donaugau ist ein Ortsclub des ADAC und organisiert regelmäßig Veranstaltungen und Ausflüge. Diese reichen von gemeinsamen Ausfahrten, Orientierungsfahrten sowie Oldtimerrallyes bis hin zu Fahrtrainings für Pkw und Motorräder auf speziellen Anlagen um die Fahrsicherheit im Alltag zu erhöhen. (AZ)