Landkreis Dillingen

18:00 Uhr

Drehen sich im Landkreis Dillingen bald viel mehr Windräder?

Plus Landrat Markus Müller hat mit dem Umweltausschuss die Klimastrategie "auf die Gleise" gesetzt. Eine Mammutaufgabe, die bis 2040 bewältigt werden soll.

Von Simone Fritzmeier Artikel anhören Shape

Eigentlich, so fasst es Hans-Jörg Barth zusammen, sind die Klimaschutzziele schwierig bis kaum zu schaffen. Er spricht von einer Mammutaufgabe, die die Bundesregierung und auch die Bayerische Staatsregierung beschlossen haben. Bis 2045 soll demnach Klimaneutralität erreicht werden – in Bayern bereits 2040. Was bedeutet das für die Kommunen? "Wir müssen Strom erzeugen auf Teufel komm raus", sagt Barth, Experte der Agentur Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza) am Montag bei einer Sitzung im Landratsamt. Über das Wie haben Mitglieder des Energie- und Klimabeirates sowie des Umweltausschusses im Landkreis Dillingen gemeinsam mit Landrat Markus Müller bereits intensiv in einem Workshop vor wenigen Wochen diskutiert. "Wir haben einen roten Faden erarbeitet", erklärt Barth weiter. Dieser wird am Montag vorgestellt – und der ist ambitioniert. Ein Beispiel vorweg: Von bis zu 30 Windrädern und mehr ist die Rede. Wie das gehen soll?

Wie Klimaschutz vor Ort aussehen könnte

Mit einer eigenen Klimastrategie für den Landkreis Dillingen, die der Umweltausschuss nun offiziell "auf die Gleise gesetzt" hat, wie es Landrat Müller beschreibt. Dabei ist dem Kreis-Chef vor allem wichtig, dass es sich um dynamische Ziele und Meilensteine handelt. Sprich: "Wir müssen flexibel reagieren können, um gemeinsam unsere Heimat gestalten zu können", sagt er. Dass sich schnelles Reagieren wortwörtlich auszahlt, beweist der Förderbescheid der Regierung von Schwaben für die Teilnahme des Kreises am European Energy Award (eea).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen