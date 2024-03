Landkreis Dillingen

vor 33 Min.

Drogendealer aus dem Landkreis Dillingen kommt für Jahre in Haft

Plus Er hat ein Kilo Amphetamin für mehrere tausend Euro verkauft, dazu kommen weitere Drogen. Jetzt landet ein Mann aus dem Landkreis Dillingen im Gefängnis.

Von Jonathan Mayer

Mit einem Kilo Amphetamin und 100 Gramm Haschisch hat ein Mann aus dem westlichen Landkreis Dillingen gedealt. Nun musste er sich vor dem Dillinger Amtsgericht rechtfertigen. Für den heute 26-Jährigen kein unbekannter Ort: Mehrfach stand er vor Gericht, wurde verurteilt, versprach, sich von harten Drogen fernzuhalten. Geschafft hat er das nicht. Dabei ist er Opfer seiner selbst.

Die Anklage, die Staatsanwalt David Wagner verliest, stammt aus dem Jahr 2022. Die Taten, die er dem Mann auf der Anklagebank vorwirft, spielen im Jahr 2019. In den vergangenen beiden Jahren wurde der Prozess immer wieder verschoben, weil der Angeklagte wohl nicht verhandlungsfähig war. Er leidet unter Angstzuständen, Panikattacken und Depressionen. Wie vor Gericht deutlich wird, hat das mit seiner Drogensucht zu tun. Der psychiatrische Sachverständige Prof. Dr. Albrecht Stein ist im Gericht dabei und beurteilt die Verhandlungsfähigkeit an diesem Tag. Es geht darum, dass der Mann auch alles versteht, was im Gerichtssaal besprochen wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen