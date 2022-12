Landkreis Dillingen

17:30 Uhr

Drohende Hallenschließung in Gundelfingen sorgt für "Frustration"

Plus Der Landkreis Dillingen hat derzeit nur noch 36 freie Plätze, um Geflüchtete unterzubringen. Wie die Schließung der Kreissporthalle die Vereine träfe.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Jürgen Wetzstein geht es gegenwärtig wie einigen Vereinsmitgliedern in Gundelfingen. "Ich empfinde eine Mischung aus Frustration und Resignation", sagt der Zweite Abteilungsleiter der Gundelfinger Volleyballer. Der Grund: Die Sportler und Sportlerinnen rechnen damit, dass die Kreissporthalle in Gundelfingen in Kürze für die Unterbringung von Flüchtlingen benötigt wird. In dieser Woche gab es dazu einen Gesprächstermin mit Landrat Markus Müller. Der Landkreischef hatte noch zu Beginn dieser Woche in unserer Zeitung darauf hingewiesen, er wolle verhindern, dass Hallen zur Unterbringung von Geflüchteten geschlossen werden müssen. Wetzstein sieht darin aber lediglich eine "Hinhaltetaktik".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen