Damit im Kreis Dillingen niemand auf der Straße schlafen muss

Plus Seit zwei Jahren gibt es eine Wohnungsnotfallhilfe im Landkreis Dillingen. Die Frage ist, wie lange noch. Einer, der es wissen könnte, sagt nichts dazu.

Zwei Söhne hatte Jutta Klaubert aus Lauingen schon verloren. Den einen noch klein, bei einem Unfall. Der Tod des anderen wurde nicht aufgeklärt. Umso inniger wünschte sich die Frau, dass es dem Dritten gut geht. Sie kochte für ihn, als er schon erwachsen war, besuchte ihn täglich. Er hatte Rückenschmerzen, war arbeitsunfähig. Griff immer mal wieder zur Flasche und wurde depressiv und irgendwann obdachlos. Er wurde eines Nachts durch Zufall entdeckt und als Notfall ins Krankenhaus gebracht. Dann übernahm Christina David den Fall. „Das war mein allererster Obdachloser“, erinnert sie sich.