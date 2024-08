Energiewende: In Dillingen startet Vortragsreihe zu nachhaltigem Bauen und Wohnen

Der Landkreis Dillingen startet gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft und Donautal-Aktiv ein Innovationsnetzwerk sowie eine Veranstaltungsreihe zum Thema „Nachhaltiges Bauen und Wohnen für eine bessere Zukunft“. Die Auftaktveranstaltung mit dem Vortragabend „Heizung und Photovoltaik – Energiewende für Jedermann“ findet am 26. September statt. Interessierte können sowohl online als auch vor Ort teilnehmen.

Die Umsetzung der Energiewende ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit und muss als langjähriger Prozess verstanden werden. Landrat Markus Müller: „Dabei steht unsere Gesellschaft vor zahlreichen Herausforderungen in den verschiedensten Bereichen.“ Die Energiewende könne deshalb nur gelingen, wenn man die Bürgerinnen und Bürger auf dem gemeinsamen Weg mitnehme, einzelnen Maßnahmen und Projekte transparent darstelle und damit auch die Chancen und Möglichkeiten aufzeige, welche der Transformationsprozess mit sich bringe, so Landrat Markus Müller. Neben den Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen von energetischen Maßnahmen an der eigenen Immobilie beschäftigt viele Bürgerinnen und Bürger insbesondere auch die Frage, wie die individuellen Wohnbedürfnisse und -verhältnisse in der Zukunft aussehen werden, so der Landrat.

Auftaktveranstaltungen in Dillingen mit Referenten aus dem Bereich Elektro- und Klimatechnik

Der Landkreis Dillingen hat laut Pressemitteilung auf Initiative von Landrat Markus Müller diese Themen aufgegriffen und gemeinsam mit dem Regionalentwicklungsverein Donautal-Aktiv sowie der Kreishandwerkerschaft Nordschwaben das Innovationsnetz sowie die Veranstaltungsreihe „Nachhaltiges Bauen und Wohnen für eine bessere Zukunft“ ins Leben gerufen. „Mit diesem Format verfolgen wir das Ziel, dass sich sowohl regionale und innovative Handwerksunternehmen wie auch Bürgerinnen und Bürger mit gelungenen Projekten und Maßnahmen im Rahmen der Veranstaltungsreihe vorstellen, damit sich die Bevölkerung von erfolgreichen Praxisbeispielen überzeugen und sich über die Motivations- und Beweggründe informieren können“, so Landrat Müller. Ziel ist es dabei ebenso, die Bürgerinnen und Bürger zu sensibilisieren, das vorhandene Potenzial zu nutzen und damit die Wertschöpfung in der Region weiter zu erhöhen.

Die Auftaktveranstaltung mit der Vortragsreihe „Heizung und Photovoltaik – Energiewende für Jedermann“ findet am 26. September um 17.30 Uhr im Landratsamt Dillingen statt. In der Veranstaltung erhalten Interessierte umfangreiche Informationen zur Planung und Umsetzung einer eigenen Photovoltaikanlage sowie zu den Möglichkeiten, heutzutage klimafreundlich im Eigenheim zu heizen. Dazu ist folgender Veranstaltungsablauf vorgesehen:

Vortrag zur Energiewende in Dillingen ist kostenlos

Nach einer Begrüßung durch den Landrat folgt ein Vortrag zum Thema „Solarenergie und Speicher: Lohnt sich das für mich?“ von Thomas Schadl von der gleichnamigen Elektrofirma. Weiter geht es mit dem Vortrag „Klimafreundlich Heizen“ von Steffen Schneider (Firma STS) und Christian Hummel (Haustechnik Hummel). Die Referenten und Experten stehen dabei sowohl als Vertreter der Elektroinnung- als auch der Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik für Fragen der Teilnehmer zur Verfügung.

Die Veranstaltung findet im großen Sitzungssaal des Landratsamtes in Dillingen statt. Die Bürgerinnen und Bürger haben allerdings auch die Möglichkeit, online an der Veranstaltung teilzunehmen. Eine Voranmeldung ist zwingend unter Angabe des vollständigen Namens, einer E-Mailadresse sowie der Angabe, ob die Teilnahme online oder in Präsenz stattfindet per Mail an vortrag@landratsamt.dillingen.de erforderlich. Die Teilnahme am Vortragsabend ist kostenfrei. (AZ)