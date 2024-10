Entscheidung für Gundelfingen in der Nachspielzeit

Das Lokalduell der Fußball-Kreisliga West zwischen dem FC Lauingen und der U 23 des FC Gundelfingen stand über 90 Minuten auf des Messers Schneide, ehe Neo Fähnle mit seinem zehnten Saisontor in der Nachspielzeit den 1:0-Sieg für die Gäste herausschoss. Am Ende einer Englischen Woche haben die Lauinger damit aus zwei Heimspielen keine Punkte auf der Habenseite. Beide Teams boten den knapp 150 Zuschauern im Lauinger Auwaldstadion ein kampfbetontes und über weite Strecken spielerisch gutes Derby. Die ersten guten FCL-Chancen boten sich Lukas Hummel (21.) und Christoph Marek mit einem Seitfallzieher (36.) sowie Lukas Lauft (44.). Vom Nachbarn war bis auf ein Abseitstor (78.) nach der Pause nichts mehr zu sehen. Auf FCL-Seite konnten weder Leon Rutkowski (55.) noch Danny Klose (76.) den guten FCG-Torhüter Fabian Karg bezwingen. Auch ein Kopfball von Christoph Marek strich um Haaresbreite am langen Pfosten vorbei (87.). Die mangelhafte Chancenauswertung rächte sich: Als sich die Zuschauer schon mit einem torlosen Unentschieden abgefunden hatten, machte FCG-Torjäger Neo Fähnle doch noch den Gundelfinger Siegtreffer – nach einem herrlichen Steilpass von Johannes Hauf (90+2.). (fsch)

FC Lauingen: Nimanaj; Gere, Felix (63. Gashi), Hummel (82. Almuri), Marek, Grandel, Strak, Gentner, Lauft (90. Hander), Pertler (63. Klose), Rutkowski (90. Kasakowski) FC Gundelfingen II: Karg; Riedinger, Leimer, Groepper, Hauf (74. Scheu), Mehani, Schön, Nelkner, Pinto Pires (61. Toth), Neubieser (61. Fähnle), Krist (84. Eberle) Tor: 0:1 Neo Fähnle (90.+2) SR: Moritz Simnacher (SpVgg Gundremmingen) Zusch.: 150

Kreisliga West

Bubesheim – TG Lauingen 3:0. Während die Formkurve bei Gastgeber SCB weiter nach oben weist, tut sich Türk Gücü aktuell etwas schwer und hat nach dieser Niederlage im Verfolgerduell nur noch einen Punkt Vorsprung auf Bubesheim. (dz)

Türk Gücü Lauingen: Dülger; Baki, Tufan, Er, Cukur, Ellici, Enes Arslan, H. Kaya (34. Nuh Arslan), Yüce (34. S. Kaya/71. Subasi), Askar, Neziri (60. Safak) Tore: Lukas Ün (14.), 2:0 Cemre Onay (37.), 3:0 Esse Akpaloo (57.) Schiedsrichter: Simon Sponer (SC Oberbernbach) Zuschauer: 100

Glött – Wiesenbach 0:1. In einer ganz schwachen Partie hat es Glött nun auch erwischt. Gegen die SpVgg aus Wiesenbach kassierten die Lilien ihre erste Saisonniederlage. Besonders in den zweiten 45 Minuten fanden kopf- und ideenlose Lilien keine Mittel gegen eine sicher stehende Gästeabwehr. Die Chalkidis-Truppe übernahm zu Beginn gleich die Initiative und drängte auf den Führungstreffer. Doch um den Strafraum der SpVgg herum ließen die Hausherren die letzte Konsequenz vermissen. So vergaben Martin, Stutzmüller und Strehle gute Chancen. Wiesenbach dagegen gelang kurz vor der Pause wie aus dem Nichts das 1:0: Daniel Steck kam frei im Strafraum zum Abschuss und erwischte Keeper Dominik Trenker mit einem abgefälschten Schuss auf dem falschen Fuß. Dieser hinterließ Spuren bei den Glöttern, die nach dem Wechsel keine Antwort auf den Rückstand fanden. Im Gegenteil, das spielerische Niveau dieser Partie sank von Minute zu Minute. Wiesenbach stand defensiv sicher und beschränkte sich im Spiel nach vorne auf das Nötigste. Die Gastgeber konnten keine Akzente mehr setzen und blieben in der zweiten Halbzeit ohne einen einzigen Torschuss. (RÖB)

SSV Glött: Trenker; Brugger, Weigl (71. Schmid), F. Bacherle, Taner, B. Waidele (63. E. Schneider), Morais d. Almeida (81. Ostertag), St. Ansbacher (68. Wiedemann), Stutzmüller, Strehle, Martin Tor: 0:1 Daniel Steck (41.) Schiedsrichter: Moritz Marschall (TSV Firnhaberau) Zuschauer: 135

Torreigen in Altenmünster

Altenmünster – Offingen 5:3. Mindestens fünf der acht Tore resultierten aus groben Abwehrfehlern. Beiden Teams merkte man die Verunsicherung der letzten Wochen an. Altenmünster traf nach 180 Sekunden durch Marco Kalkbrenner und vier Minuten nach dem Wechsel durch Patrick Pecher zum 3:1 jeweils früh. Pechers zweiter Treffer war dabei eine kleine Vorentscheidung. Zwei Kopfballtore von Stefan Mayer (63.) und Raphael Henne (79.) machten zugunsten des SCA alles klar. (her)

SC Altenmünster: Fischer; Gruber, Kirchberger, Pecher, de Souza Wolf, S. Kaifer, Kalkbrenner, Roth, Mayer, Glenk, Wieland; Ruth, T. Kaifer, Wenzl, P. Henne, Bauer, R. Henne Tore: 1:0 Marco Kalkbrenner (3.), 1:1 Philipp Schönberger (17.), 2:1 Patrik Pecher (36.), 3:1 Patrick Pecher (49.), 3:2 Lukas Kircher (55.), 4:2 Stefan Mayer (63.), 5:2 Raphael Henne (79.), 5:2 Simon Schinzel (90.) Schiedsrichterin: Vincent Meyer (FC Donauried) Zuschauer: 75

Dillingen – Thannhausen 0:4. Auch der Trainerwechsel brachte nicht den erhofften Schub für die SSV Dillingen – zumindest in diesem Spiel gegen eine starke TSG aus Thannhausen. Schon mit dem 0:3-Halbzeitstand war die Vorentscheidung gefallen. Thannhausen verschoss in der 34. Minute sogar einen Strafstoß (Meric Capar). (dz)

SSV Dillingen: Wagner; Hildmann, Riedinger, G. Nuraj (57. F. Lloqanaj), Gehring (43. Kraft), Sailer, Kinder, A. Nuraj (69. Sharifi), Kratz, L. Isufi, Hoti (84. Yilmaz) Tore: 0:1 Darijo Grmaca (12.), 0:2 Ibrahim Capar (36.), 0:3 Arlind Berisha (41.), 0:4 Ibrahim Capar (81.) Schiedsrichter: Florian Krapp (DJK Stopfenheim) Zuschauer: 70

Burgau – Holzheim 4:0. Nichts zu erben gab es für den SV Holzheim am Sonntagabend in Burgau. Der heimische TSV befindet sich nach dem sicheren Sieg weiter im Aufwind. Nolde per Strafstoß, zweimal Hämmerle und Sirch waren die Torschützen. (dz)

SV Holzheim: Heimbach; Scheider, Geißler, Feistle, Ristic, T. Allmis, Miller, Granzer, Dietrich, N. Allmis, Rupp; Weidlich, Mohammadi, Tore: 1:0 Daniel Nolde (24./FE), 2:0 Philip Hämmerle (45.+1), 3:0 Philip Hämmerle (51.), 4:0 Marc Sirch (54.) SR: Steffen Brenner (SV Nähermemmingen-B.) Zuschauer: 100

Kreisliga Nord

Höchstädt – Hainsfarth 1:1. Die Rothosen dominierten zunächst. Gäste-Keeper Tobias Hoffmann klärte bei einem tückischen Freistoß von Franc Bytyqi gerade noch zur Ecke. Für den TSV scheiterte David Beck aus der zweiten Reihe knapp. Da auch SSV-Routinier Sebastian Wanek einen Kopfball nicht im Tor unterbrachte, ging es torlos in die Kabinen. Nach der Pause hielt Heimkeeper Matthias Huber per Fußabwehr gegen Elias Leberle das 0:0 fest, auf der Gegenseite verpasste Franc Bytyqi eine „Hundertprozentige“. Als SSV-Abwehrchef Patrick Wanek einen Konter per Foul unterband und dafür mit einer Zeitstrafe belegt wurde, traf Leberle im dritten Nachschuss zum vermeintlichen Siegtreffer (0:1/89.). Wanek wurde von zwei angetrunkenen Gästefans zunächst mit Bier überschüttet und auch körperlich angegriffen. Die folgende massive Rudelbildung beinhaltete mehrere unsportliche Aktionen von beiden Seiten, die aber folgenlos blieben. Die Rothosen bliesen in Unterzahl nochmals zum Angriff. Kapitän Benedikt Wurm spielte drei TSV-Verteidiger aus und wurde im Strafraum gefoult. Den Elfmeter verwandelte Simon Stelzle zum gerechten 1:1-Endstand (90.+4). (JOE)

SSV Höchstädt: Huber; N. Korittke (64. Kölle), Weit, P, Wanek, Gritzuhn, Stelzle, Wurm, S. Wanek, Guber, Zecevic (71. Azouz), Bytyqi Tore: 0:1 Elias Leberle (89. Minute), 1:1 Simon Stelzle (90.+4/FE) SR: Josef Burkard jun. (VfL Großkötz) Zuschauer: 70

Icon Vergrößern Fußball-Herrenrunde, auch Rudelbildung genannt: Höchstädts Patrick Wanek (mittendrin) erklärt den Kollegen aus Hainsfarth die Sachlage. Foto: Karl Aumiller Icon Schließen Schließen Fußball-Herrenrunde, auch Rudelbildung genannt: Höchstädts Patrick Wanek (mittendrin) erklärt den Kollegen aus Hainsfarth die Sachlage. Foto: Karl Aumiller

Wichtige drei Ehinger Punkte im Kellerduell

Ehingen/Ortlf. – Wemding/W. 3:1. Im Kellerduell gegen das Schlusslicht Wemding/Wolferstadt hielt der SVEO trotz einiger Langzeitverletzter dem Druck stand und ging schnell durch Kapitän Simon Leser in Führung (13.). Marco Aust und Tobias Meitinger erhöhten noch vor der Pause auf 3:0. Auch im neunten Saisonspiel stand die Null letztlich nicht: Nach einem Eckball verkürzte Gästespielführer Sandro Morena auf 3:1 (69.). Es blieb aber beim wichtigen Heimdreier. (muerai)

SV Ehingen-O.: Grohall; Reiser, Birthelmer, Stettberger (88. Steppich), Ostermeier, Aust (60. Sedlacek), Behringer, Dennerlöhr, Deil (90. Besser), Leser, Meitinger (80. Reißner) Tore: 1:0 Simon Leser (13.), 2:0 Marco Aust (24.), 3:0 Tobias Meitinger (45.), 3:1 Sandro Morena (69.) SR: David Fischer (TSV Oettingen) Zuschauer: 120