Er besuchte auch den Kreis Dillingen: Holocaust-Zeitzeuge Sally Perel ist tot

Perel war an Schulen im Kreis Dillingen und berichtete über die Zeit des Nationalsozialismus. Seine Geschichte war Vorlage für den Film "Hitlerjunge Salomon".

Von 2005 bis 2008 war Sally Perel mehrmals auch in unserem Landkreis, hielt Vorträge in in der Synagoge in Binswangen und an Schulen. Hans Joas als damaliger Regionalbeauftragter der Hanns-Seidel-Stiftung brachte ihn als Zeitzeugen an Schulen, damit er den Schülerinnen und Schülern über seine Erlebnisse während des Dritten Reichs berichten konnte. So auch ans Albertus-Gymnasium in Lauingen, ans Johann-Michael-Sailer- Gymnasium in Dillingen und auch in die Synagoge nach Binswangen. Seine Geschichte war die Vorlage für den viel diskutierten Film "Hitlerjunge Salomon".

Sally Perel gab sich als Deutscher aus, um der Ermordung durch die Nazis zu entkommen

Der Jude Sally Perel rettete sein Leben in der Haut des Feindes als Hitlerjunge Josef Perjell. 1925 wurde Salomon Perel im niedersächsischen Peine geboren. Als Zehnjähriger weicht er mit seiner Familie der braunen Gefahr und zieht nach Lodz. Nach Einmarsch der deutschen Truppen in Polen flieht er mit seinem Bruder nach Russland. Die Eltern bleiben im Getto zurück, wo sie später umkommen. Bei Beginn des Blitzkrieges gegen Russland fällt er in die Hände der deutschen Wehrmacht. Den sicheren Tod vor Augen erklärt er: "Ich bin Volksdeutscher". So wurde aus Sally Perel Josef Perjell.

Das Buch "Ich war Hitlerjunge Salomon" ist die autorisierte Autobiografie des Sally Perel, der darin über die Schilderung seiner aberwitzigen Erlebnisse hinaus auch seine Gedanken und Gefühle offenlegt, seine Zerrissenheit beschreibt den inneren Kampf mit dem Hitlerjungen Jupp, der er wirklich war. Perel ist am Freitag in Israel im Alter von 97 Jahren gestorben. (AZ)