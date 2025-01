Faschingsgesellschaften aus dem Kreis Dillingen bieten spektakuläre Show

Punkt 13 Uhr war es am Sonntag in der Sebastian-Kneipp-Halle in Dillingen endlich so weit: Die Faschingsgesellschaft „Hallo Wach“ Donaualtheim startete das diesjährige große Landkreistreffen der Faschingsgesellschaften. Viele neugierige Zuschauer und Zuschauerinnen fieberten den Auftritten der Tänzerinnen und Tänzer entgegen. Ihnen wurde ein wahres Feuerwerk an atemberaubender Akrobatik und kreativen Choreografien geboten.

Icon Vergrößern Einen spektakulären Auftritt bot die Showtanzgruppe der Bachtalia. Foto: Harald Paul Icon Schließen Schließen Einen spektakulären Auftritt bot die Showtanzgruppe der Bachtalia. Foto: Harald Paul

Marina Bihr moderierte die Show und erläuterte die Hintergründe dieses Events. „Es gab Zeiten, da hatten die vielen Gesellschaften noch nicht die Möglichkeit, viele Kontakte zu knüpfen. Deswegen werden hier Brücken gebaut“, informierte die Moderatorin.

Icon Vergrößern Tosenden Applaus erhielten die Schlossfinken aus Höchstädt für ihren Showtanz. Foto: Harald Paul Icon Schließen Schließen Tosenden Applaus erhielten die Schlossfinken aus Höchstädt für ihren Showtanz. Foto: Harald Paul

Es gehe hier bei dieser Faschingsveranstaltung nicht um den Wettbewerb, sondern um Freundschaft und Zusammenhalt. „Jede Faschingsgesellschaft, jedes Prinzenpaar und jede Gruppe ist einzigartig“, sagte Bihr.

Zum Einmarsch in der Dillinger Halle ertönt „Let me entertain you“

Aus den Lautsprechern erschallte zum Einmarsch der Gesellschaften „Let me entertain you“. Und dieses Motto lösten die Aktiven vollumfänglich ein. Applaus, Handyblitzlichter und Jubelrufe waren die begeisterten Reaktionen der Zuschauer.

Icon Vergrößern Faschingsfreude pur: die Prinzengarde der Hallo Wach. Foto: Harald Paul Icon Schließen Schließen Faschingsfreude pur: die Prinzengarde der Hallo Wach. Foto: Harald Paul

Oberbürgermeister Frank Kunz zolllte seinen Respekt allen aktiven Mitgliedern, die so etwas möglich machen. Der Rathauschef betonte, dass mit diesen Prinzenpaaren und Gesellschaften der Landkreis Dillingen in der fünften Jahreszeit, wie der Fasching gerne bezeichnet wird, sehr gut aufgestellt ist.

Die Prinzenpaare eröffnen die Show mit dem Schneewalzer

Die Prinzenpaare eröffneten die kurzweilige Show mit dem Schneewalzer. Gefolgt von den vielen energiegeladenen Tänzern und Tänzerinnen, die nur darauf warteten, alles zu geben.

Icon Vergrößern Das Tanzmariechen Hannah der Hallo Wach wurde nach seinem Auftritt gefeiert. Foto: Harald Paul Icon Schließen Schließen Das Tanzmariechen Hannah der Hallo Wach wurde nach seinem Auftritt gefeiert. Foto: Harald Paul

Die Teenie-Gruppen standen mit ihren gekonnten Darbietungen den großen Showtänzern in nichts nach. Und so griff die pure Faschingsfreude auf die begeisterten Zuschauer und Zuschauerinnen über.