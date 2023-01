Landkreis Dillingen

Flüchtlingshelfer Schrenk kritisiert Aufnahme-Stopp an der Dillinger Tafel

Plus Für Asylbewerber werde es so noch schwerer, die notwendigen Mittel für das tägliche Leben aufzubringen, sagt der Vorsitzende der Dillinger Unterstützergruppe.

Zu viele Menschen in Not, zu wenige Lebensmittel und Ehrenamtliche, die nicht noch mehr leisten können: Der Geschäftsführer der Dillinger Caritas, Alexander Böse, hat deshalb einen Aufnahme-Stopp an der Dillinger Tafel verkündet. Etwa 250 Ehrenamtliche verteilten an den Ausgabestellen in Dillingen, Lauingen, Höchstädt und Wertingen aktuell an 822 Erwachsene und 658 Kinder Lebensmittel. Bis auf Weiteres, so Böse, könnten dort allerdings keine weiteren Menschen versorgt werden. Ansonsten würden die Helfer und Helferinnen bei einer Altersstruktur von mehr als 70 Jahren "an einen aussichtslosen Rand des Möglichen" getrieben. Bei dem derzeitigen Andrang sei auch die gesamte Logistik der Dillinger an ihre Grenzen gestoßen, teilte Böse in einem Interview in unserer Samstagsausgabe mit.

