Frau gerät bei Lutzingen auf Gegenfahrbahn: Unfall mit mehreren Beteiligten

Bei einem Verkehrsunfall, der sich gestern Abend auf der Staatsstraße 2212 bei Lutzingen ereignet hat, ist eine 52-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Gegen 18.50 Uhr fuhr eine 27-jährige BMW-Fahrerin aus Richtung Nördlingen kommend und geriet aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Die entgegenkommende 52-jährige Fiat-Fahrerin wich, wie die Polizei mitteilt, nach rechts aus, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Die beiden Autos kollidierten dennoch seitlich. Ein 42-jähriger Fahrer eines Kleintransporters, der hinter der Fiat-Fahrerin fuhr, musste ebenfalls nach rechts ausweichen und prallte gegen einen Verkehrspfosten. Die leichtverletzte 52-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Der BMW und der Fiat mussten abgeschleppt werden. Die freiwilligen Feuerwehren Höchstädt und Lutzingen waren mit insgesamt 24 Einsatzkräften vor Ort. Die Staatsstraße war für etwa zwei Stunden komplett gesperrt.

In Wertingen stürzt ein Rollerfahrer nach einer Vollbremsung

In Wertingen hat ein 68-jähriger Kleinkraftradfahrer bei einem Unfall am Mittwochnachmittag leichte Verletzungen erlitten. Gegen 16.45 Uhr fuhr der 68-Jährige von der Gottmannshofer Straße nach rechts in die Augsburger Straße. Sein rechter Blinker war noch eingeschaltet, als er den Einmündungsbereich zur Straße „Am Bahnhof“ erreichte. So meldet es die Polizei. Ein 26-jähriger Fahrer eines Sattelzuges habe daraufhin angenommen, der Mann wolle nach rechts abbiegen, und fuhr auf die Augsburger Straße. Der Kleinkraftradfahrer machte eine Vollbremsung und stürzte. Er benötigte keine medizinische Versorgung vor Ort. Der Schaden am Kleinkraftrad liegt bei etwa 500 Euro.

Unfall beim Abbiegen in Lauingen

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in Lauingen. Eine 33-jährige Motorrollerfahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen. Gegen 17.15 Uhr fuhr sie auf der Gundelfinger Straße stadteinwärts und ordnete sich auf dem Linksabbiegerstreifen zur Riedhauser Straße ein. Beim Abbiegen kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Auto, gesteuert von einem 79-Jährigen. Die Frau wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 6500 Euro. (AZ)