Frau überweist online Geld für einen Kinderwagen und wird dabei betrogen

Eine 50-Jährige verliert mehrere hundert Euro, als sie im Internet einen Kinderwagen kaufen will. Auch ein Mann hat seine gekaufte Ware nie erhalten.

Eine 50-jährige Einwohnerin aus dem östlichen Landkreis Dillingen überwies für einen Kinderwagen, der in einem Online-Kleinanzeigenportal zum Verkauf angeboten wurde, über einen Internet-Bezahldienst 340 Euro an eine bisher unbekannte Person. Nach durchgeführter Zahlung brach der Kontakt zum Inserenten ab. Die Transaktion war darüber hinaus nicht versichert.

Dartautomaten bezahlt, aber nie geliefert bekommen

Ein 37-jähriger Landkreisbürger wurde in einem sozialen Netzwerk auf einen Dartautomaten aufmerksam. Er überwies einen Betrag von 300 Euro als Anzahlung per Sofortüberweisung an einen bisher unbekannten Betrüger. Auch hier brach der Kontakt zum vermeintlichen Verkäufer ab. In beiden Fällen erstatteten die Geschädigten Betrugsanzeige bei der Polizei. (AZ)