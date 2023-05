Landkreis Dillingen

18:30 Uhr

Gesucht sind dringend Busfahrer für den Landkreis Dillingen

Plus Der ÖPNV im Landkreis Dillingen soll ausgebaut werden. Ein Konzept ist da, aber es fehlt an Personal. Die Zeit für die Suche drängt. Und jetzt?

Von Simone Fritzmeier

Wer künftig in den Bus der Linie 9097 einsteigt, der kann direkt ab Wittislingen über Donaualtheim nach Dillingen fahren. Am Seniorenzentrum in Wittislingen soll zudem eine weitere Haltestelle installiert werden. Auf der Linie Finningen– Mörslingen–Dillingen sind ebenfalls maßgebliche Veränderungen geplant: Dort soll vor allem der Rufbus vermehrt zum Einsatz kommen, auch an den Wochenenden. Und an der Linie 9100 von Lauingen nach Dillingen wird sich ebenfalls etwas ändern. So sollen zusätzliche Busstopps im Osten von Lauingen eingerichtet und die Linie über das Krankenhaus verlängert werden. Klingt kompliziert?

Dabei sind dies nur ganz wenige, beispielhafte Veränderungen von sehr vielen, die Frank Endres von der Schwabenbus GmbH und Bernd Rapp vom Landratsamt diese Woche den Mitgliedern des Umweltausschusses um Landrat Markus Müller vorstellen. Bereits im Oktober 2019 wurde beschlossen, dass ein Konzept für die Verbesserung und die Erweiterung des ÖPNV im Altlandkreis Dillingen erstellt werden soll. Das ist fertig, es umfasst rund 184.000 Kilometer zusätzlich im Linienverkehr, hinzu kommen circa 193.000 Kilometer mehr Rufbus-Verkehr. Heißt: 1,3 Millionen Kilometer mehr Busfahrten. So der Plan, den Rapp und Endres erarbeitet haben. Und eigentlich ist alles fertig, es fehlt nur eins: Personal. "Wir haben uns dreieinhalb Jahre umfassend mit dem ÖPNV-Ausbau befasst. Aber es fehlt an Busfahrern", sagt Rapp.

