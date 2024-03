Landkreis Dillingen

18:00 Uhr

Grünes Licht für Cannabis: Ein neues Kapitel beginnt im Kreis Dillingen

Plus Mit der Legalisierung ändert sich auch im Landkreis Dillingen einiges. Befürworter freuen sich, die Polizei aber ist skeptisch – trotz sinkender Deliktzahlen.

Von Jonathan Mayer

Richard Steppe und Moritz Kosteletzky freuen sich auf den 1. April. Denn dann wird Cannabis (teilweise) legalisiert. Für den Villenbacher und den Donaualtheimer ist das ein Schritt in die richtige Richtung. "Wer kifft, ist nicht zwangsläufig kriminell", sagt Steppe. Durch die Legalisierung würden ganz normale Konsumenten endlich nicht mehr gegängelt. Er selbst konsumiert seit fast sechs Jahren. Zum Gras gekommen ist er auf ungewöhnlichem Weg – und damals schon ganz legal.

Steppe hat das Kiloh-Nevin-Syndrom. Ihm ist ein ganzer Nervenast abgestorben. Anfangs habe er gegen die Schmerzen starke Opiate bekommen. Der heute 39-Jährige erzählt von Nebenwirkungen, von einer mehr als fünfmonatigen Ausschleichphase wegen des hohen Suchtpotenzials. "Die machen einen fertig", sagt Steppe über die Schmerzmittel. Dann sei er auf medizinisches Marihuana gekommen. 2018 habe er zum ersten Mal gekifft, legal, weil vom Arzt verschrieben. Seitdem, sagt er, habe er kaum noch Schmerzen. Und vor allem keine Nebenwirkungen. Medizinisches Marihuana habe man sich vor sechs Jahren fast nicht leisten können, viele Krankenkassen würden es auch nicht bezahlen. Wenn man bald selber anbauen kann, habe das auch für medizinische Nutzer Vorteile. Doch das ist nicht alles: Steppe erzählt, er kenne Leute, die wegen nur eines einzigen Joints Probleme mit Polizei und Rechtsstaat bekommen haben, andere kämen deshalb sogar in Haft. Dabei seien die meisten Konsumenten keine Kriminellen. "Da wird man in ein Milieu gesteckt, wo man nicht hingehört", findet Steppe, der im April in Dillingen einen sogenannten "Grow-Shop" eröffnen will, in dem es Anbauzubehör zu kaufen gibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen