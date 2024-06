Hummel-Challenge im Landkreis Dillingen startet im Sommer

Der Bund Naturschutz und das Thünen-Institut sind auf Hummelsuche. Interessierte können helfen, mehr über die Hummelvielfalt im Landkreis Dillingen herauszufinden.

Jetzt im Sommer ist die Aktivität der Hummeln am höchsten, heißt es in einer Pressemitteilung des Bund Naturschutz. Arbeiterinnen sammeln Nektar und Pollen und die Kolonien erreichten ihre volle Größe. „Das Vorkommen von männlichen Hummeln (Drohnen) und Kuckuckshummelarten ist ein wichtiger Indikator für die Gesundheit und die Vielfalt von Hummelpopulationen. Durch die Beobachtungen können wir Rückschlüsse auf die Biodiversität des Ökosystems ziehen, in dem sie leben“, sagt die Vorsitzende der Kreisgruppe Dillingen Heidi Terpoorten. Mit der App Obsidentify können Interessierte so viele verschiedene Hummelarten wie möglich bestimmen und speichern. Unter den besten zehn Teilnehmenden werden anschließend Preise verlost. Zunächst werden die Tiere durch die KI der App bestimmt. Zusätzlich kontrollieren Fachleute jede Meldung im Projektzeitraum auf Richtigkeit. Die Fotos der Hummeln lieferten eine wichtige Datengrundlage für die Forschung. Aus diesem Grund sei es wichtig, dass die Arten korrekt bestimmt werden.

„Es lohnt sich die entdeckte Hummel zunächst zu beobachten und zu versuchen die Bewegungen etwas vorauszuahnen. Auf dem Foto sollte das Tier dann vollständig, scharf gestellt und gut zu erkennen sein. Für die Überprüfung der Bestimmung ist es hilfreich, wenn mehrere Fotos aus verschiedenen Winkeln gemacht werden. Über die App oder auch über die Plattform Observation.org ist das Hochladen von mehreren Fotos in einer Meldung problemlos möglich“, erklärt Terpoorten. Weitere Informationen gibt es unter bund-naturschutz.de/hummel-challenge. (AZ)