In Lauingen endet ein Streit um ein Taxi blutig

Zwei Männer zoffen sich deshalb vor einer Disco in Lauingen. In Höchstädt staunt ein Supermarktverkäufer nicht schlecht, als eine Frau eine Weinflasche kauft, diese austrinkt und mit dem Auto wegfährt. Doch das geht nicht gut aus.

Eine Schlägerei, Betrunkene und ein Drogenfund. Die Polizei hatte am Wochenende im Landkreis Dillingen einiges zu tun. So kam es am frühen Sonntagmorgen vor einer Diskothek in Lauingen zu einem Streit zwischen zwei Männern. Dabei ging es um ein Taxi. Während laut Auskunft der Polizei ein 37-Jähriger bereits im Taxi saß, stieg ein 24-jähriger Mann hinzu und wollte ebenfalls mit diesem Wagen nach Hause gebracht werden. Das gefiel dem 37-Jährigen aber gar nicht und führte dazu, dass dieser dem 24-jährigen Mann ins Gesicht schlug. Eine blutige Lippe sowie Nasenbluten waren das Ergebnis der Auseinandersetzung. Beide Beteiligte standen hierbei unter deutlichem Alkoholeinfluss. Den 37-Jährigen erwartet nun eine Anzeige.

26-Jähriger hatte in einer Disco Rauschgift und Amphetamine dabei

Einen weiteren Einsatz in der Disco in Lauingen gab es am Samstagabend. Dort wurde bei der Einlasskontrolle durch einen Sicherheitsmitarbeiter bei einem 26-jährigen Mann Rauschgift sowie ein Schlagring aufgefunden. Daraufhin wurde eine Streifenbesatzung der Polizei angefordert. Diese konnte bei dem Mann geringe Mengen Marihuana, Amphetamin sowie weitere Tabletten mit berauschendem Wirkstoffgehalt feststellen. Das Rauschgift sowie der Schlagring wurden beschlagnahmt. Strafverfahren nach dem Waffen- sowie dem Betäubungsmittelgesetz wurden von den Beamten eingeleitet.

Nicht um Drogen aber um Alkohol ging es bei einem Vorfall, der sich am späten Samstagnachmittag in Höchstädt ereignete. Dort hatte es eine Frau anscheinend eilig, um eine Flasche Wein zu trinken. Doch der Reihe nach: Ein Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes konnte die 67-jährige Frau beobachten, wie diese eine Flasche Wein kaufte und anschließend trank. Anschließend schwankte die Frau zu ihrem Auto und fuhr davon. Der Mitarbeiter notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Diese konnten die 67-jährige Autofahrerin finden und einer Kontrolle unterziehen. Ein hierbei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp vier Promille. Es folgte eine Blutentnahme zur Feststellung des Blutalkoholwertes auf der Dienststelle. Die 67-jährige erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund Trunkenheit im Verkehr. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Autofahrer fährt in Dillingen Fußgänger über den Fuß

Schmerzhaft endete ein Vorfall in Dillingen für einen Fußgänger. Am frühen Samstagabend fuhr ein 21-jähriger Autofahrer die Prälat-Hummel-Straße entlang und wollte nach links in die Ziegelstraße abbiegen. Hierbei übersah der 21-Jährige den querenden, bevorrechtigten Fußgänger und fuhr ihm über den linken Fuß. Der Fußgänger wurde anschließend zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. (AZ)

Lesen Sie dazu auch