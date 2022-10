Umfrage: Ist Deutschland in den Köpfen noch immer geteilt?

Plus Wir haben junge Menschen im Landkreis Dillingen anlässlich des Tags der Deutschen Einheit befragt. Die Antworten sind unterschiedlich.

Die deutsche Wiedervereinigung jährt sich am kommenden Montag, 3. Oktober, zum 32. Mal. Wir haben junge Menschen im Landkreis Dillingen gefragt, ob in ihren Köpfen die Bundesrepublik tatsächlich eins ist? Und ob ihnen überhaupt bewusst ist, dass Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg geteilt war und die beiden Staaten BRD und DDR nebeneinander existierten.