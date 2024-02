Juna Kraus ist das schönste Mäschkerle im Landkreis Dillingen

Das Voting ist beendet: 658 Leserinnen und Leser haben für die Zweieinhalbjährige aus Fristingen gestimmt. Doch ihre Konkurrenz war stark.

Sie haben abgestimmt: Das schönste Mäschkerle aus dem Landkreis Dillingen ist Juna Kraus. Die Zweijährige hat insgesamt 658 Stimmen für ihr Faschingskostüm erhalten. Sie war als Leopardin verkleidet, der stolze Opa Georg Strasser hat das Bild gemacht und uns geschickt. Dass seine Enkelin unseren Wettbewerb gewonnen hat, erfährt er, als er gerade mit ihr und dem Rest der Familie am Faschingsdienstag auf dem Holzheimer Faschingsumzug ist. "Tierisch" haben sich Familie Kraus/Strasser gefreut. Mama Silvana Kraus erzählt, wie die Idee zum Kostüm entstanden ist: "Der Papa ist als weißer Tiger gegangen und ich als Fuchs. Wir fanden das Leopardenkostüm sieht an Juna bestimmt süß aus." Definitiv. Das finden auch hunderte unserer Leser und Leserinnen, die online für das kleine Faschingskätzchen abgestimmt haben. "Leopardin" Juna ist als Leopardin auf Kinderbällen in Fristingen und in ihrer Kita unterwegs gewesen - und natürlich beim Gaudiwurm in Holzheim.

Von Super Mario bis Feuerwehrmann

Nicht nur unsere Siegerin Juna hatte aber ein tolles Kostüm. Wir haben viele kreative, bunte und süße Mäschkerle-Bilder bekommen. Etwa ein Foto von Anne Bayer aus Steinheim, die in ihrem Garde-Outfit glänzte. Aus Weisingen traten die Brüder Paul und Anton Mayer als Dinoreiter und Super Mario an, als Einhorn und Pinguin haben sich die fünfjährige Leni und ihr zweijähriger Bruder Lukas aus Wertingen verkleidet. Lina Buchholz aus Holzheim strahlte regelrecht in ihrem leuchtenden Eiskönigin-Kostüm, während Feuerwehrmann Moritz Fackler aus Buttenwiesen mit seinen Geschwistern nach den Sternen griff. Die siebenjährige Laura Scheitenberger macht die Fasnacht als Vampir unsicher. Ihr Bruder Felix, fünf Jahre alt, war dagegen als Feuerwehrmann im Einsatz.

Auf ins Legoland nach Günzburg

Zwar ist die Faschingszeit jetzt vorbei, dafür kündigen aber die ersten warmen Tage den Frühling an. Und bis dahin wird Familie Kraus auch warten, um die gewonnenen Legoland-Tickets in Günzburg einzulösen. Die kleine Juna spielt zwar schon mit Lego Duplo, aber im Legoland war sie zuvor noch nie, erzählt Mama Silvana Kraus. Aber das wird bestimmt eine tolle Erfahrung für die Familie, findet sie. Ihre Tochter scheint ebenfalls zuversichtlich zu sein, als sie von ihrem Gewinn hört. Denn sie sagt: "Ich freue mich."