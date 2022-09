Kandidiert Johann Häusler wieder für den Landtag?

Plus Der CSU-Abgeordnete Georg Winter hat vergangene Woche seinen Verzicht auf eine erneute Landtagskandidatur erklärt. Bei Johann Häusler (FW) zeichnet sich eine Entscheidung ab.

Seit 32 Jahren vertritt CSU-Abgeordneter Georg Winter die Region im Bayerischen Landtag. Am Freitag voriger Woche hat der 71-Jährige seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur bekannt gegeben. Zu den Gründen sagte der CSU-Kreisvorsitzende, der nach der verlorenen Landratswahl seines Parteikollegen Christoph Mettel unter Druck geraten war, nichts. Mit Winter im Landtag sitzt auch der FW-Abgeordnete Johann Häusler, der in Wertingen ein Bürgerbüro betreibt.