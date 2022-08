Landkreis Dillingen

18:00 Uhr

Klima-Serie: So kann das Gundelfinger Moos beim Klimaschutz helfen

Plus Das Gundelfinger Moos ist, wie viele Moore in Bayern, trockengelegt. Nun soll es wiedervernässt werden. Warum das wichtig in der Klimakrise sein kann.

Von Susanne Klöpfer

An einem heißen Sommertag mit über 30 Grad staubt der Boden im Gundelfinger Moos. So sieht es aktuell nicht nur in der Gärtnerstadt, sondern in vielen Mooren aus, die vor über 200 Jahren noch unberührte Feuchtbiotope waren. Doch genau dort liegt eine Chance in der Klimakrise: Die Wiedervernässung der Moore.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

