Landkreis Dillingen für MiMi-Projekt ausgezeichnet

Eines der zehn ausgezeichneten Projekte des Radiosenders BigFM ist das MiMi-Gesundheitsprojekt im Landkreis Dillingen. „MiMi“ steht für „Mit Migranten für Migranten – interkulturelle Gesundheit in Bayern“. Mit dem MiMi-Gesundheitsprojekt wurden im Landkreis engagierte Menschen mit Migrationshintergrund zu Gesundheits- und Präventionsthemen geschult und geben dann das erlernte Wissen in ihrer Muttersprache oder auf Deutsch an Interessierte weiter. Migrantinnen und Migranten, die noch nicht gut Deutsch sprechen oder Schwierigkeiten haben, sich im Gesundheitssystem zurechtzufinden, können durch die ausgebildeten MiMi-Gesundheitsbotschafterinnen und -botschafter in ihrer Lebenswelt erreicht und unterstützt werden. Eugenie Schweigert (MiMi-Standortkoordinatorin und Geschäftsstellenleiterin Gesundheitsregion Plus) nahm, stellvertretend für das MiMi-Team im Landkreis Dillingen, die Auszeichnung Anfang Oktober in Mainz entgegen.

Das MiMi-Projekt wird durch das Ethno-Medizinische Zentrum (EMZ) in Hannover fachlich begleitet und durch das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention gefördert. (AZ)