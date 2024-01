Landkreis Dillingen

30.01.2024

Landkreis-Kämmerer: "Rahmenbedingungen sind äußerst angespannt"

Plus Der Landkreis Dillingen blickt im Haushaltsentwurf für 2024 in ein deutlich kleineres Finanzloch als im vergangenen Jahr. Grund, sich zurückzulehnen, sieht der Landrat darin aber nicht.

Von Christina Brummer

Das Jahr 2024 könnte für den Landkreis Dillingen eine kleine Verschnaufpause sein. Zumindest, was Ausgaben für Großprojekte angeht. Der Landrat schwört die Region in der Kreisausschusssitzung dennoch wieder aufs Sparen ein. Und der Kämmerer sieht die "große Herausforderung" eher in den kommenden Jahren. Wie steht es um die Sanierung wichtiger Gebäude?

Die Finanzen der öffentlichen Hand werden gern mithilfe von Töpfen illustriert, die größer oder kleiner werden. In die Gelder fließen, aus denen Mittel entnommen oder die geplündert werden. Passender zur Illustration wäre es, sich den Staat als Organismus vorzustellen. Mit Gemeinden, Landkreisen, Bezirken, Landes- und Bundesregierung – und Banken, die alle über Arterien miteinander verbunden sind. In diesen "Arterien" fließen dann Steuereinnahmen, Fördergelder, Beiträge und Zuschüsse, Zinsen. Was wohin fließt, das ändert sich natürlich stetig. Und die Frage, wer was bezahlt, ist so alt wie das föderale System der Bundesrepublik.

