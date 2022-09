Mehrere Tausend Euro Schaden bei Unfallfluchten – Polizei bittet um Hinweise

Im Landkreis Dillingen hat die Polizei am Donnerstag drei Fahrerfluchten aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise.

In Lauingen, Bächingen und Höchstädt haben sich am Donnerstag mehrere Fahrerfluchten ereignet. Ein 40-Jähriger war am Donnerstag gegen 6.20 Uhr auf der Kreisstraße DLG 28 zwischen Gundelfingen und dem Lauinger Ortsteil Faimingen unterwegs und wollte auf die B 16 auffahren. Dabei kollidierte er der Polizei zufolge mit einem entgegenkommenden Auto der Marke Kia. Der bisher unbekannte Kia-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am anderen Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von 6000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Fahrerflucht: Mann fährt in Höchstädt gegen Schilder und Leitplanke

In Bächingen ist ein bisher unbekannter Fahrzeugführer am Donnerstag zwischen 06.15 Uhr und 11 Uhr im Amselweg gegen einen Carport gefahren. Die Person verursachte dabei einen Schaden von 6000 Euro. Anschließend flüchtete die Person vom Unfallort.

Auf der Bundesstraße 16 bei Höchstädt hat eine ebenfalls unbekannte Person am Donnerstag gegen 14.35 Uhr einen Schaden von 5500 Euro verursach. Der Autofahrer beschädigte der Polizei zufolge nach dem Ortsausgang Höchstädt in Richtung Blindheim an einer Baustelle mehrere Verkehrszeichen und eine Leitplanke. Ein Zeuge beobachtete, wie der Unfallverursacher zunächst aus seinem schwarzen Auto ausgestiegen war, danach aber wieder in seinen Wagen einstieg und weiterfuhr.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in allen drei Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (pol)