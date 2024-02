Landkreis Dillingen

Mit mobilen Saunen an die Weiher und in die Gärten im Landkreis Dillingen

Plus Ihre erste mobile Sauna bauen zwei junge Männer aus dem Zusamtal selbst. Wie es dazu kommt und wo es im Landkreis Dillingen eine weitere Fasssauna zum Leihen gibt.

Von Birgit Alexandra Hassan

Zwei Cousins, ein Hobby, zwei Berufe – eine gemeinsame Vision. Die setzten sie gemeinsam um und freuen sich noch heute gigantisch, wenn sie an die Anfänge zurückdenken. Gemeinsam gehen Christian Schuster aus Hohenreichen und Michael Spingler aus Neuweiler damals in die heimischen Weiher zum Eisbaden, schlagen Löcher ins gefrorene Eis und tauchen unter. Zwischendurch wärmen sie sich im Auto auf und träumen von mehr. "Eine Sauna!" An einem Sonntag im Dezember 2017 blitzt die Idee plötzlich auf. Am Dienstag legen sie los.

Freunde fragen, ob sie die mobile Sauna ausleihen können

Der eine Schlosser, der andere Schreiner – die ideale Ergänzung. Ein Prospekt zeigt das kleine Saunahäuschen, daneben ein rechteckiger Pool. Beides auf einem Anhänger, jederzeit bereit zur Fahrt an den Weiher oder sonst wohin in der freien Natur. Der Pool kam später dazu und blieb. Das eckige Saunahäuschen wich irgendwann einer runden Fasssauna.

