Mit Zuversicht und Tatkraft die Probleme im Kreis Dillingen lösen

Der Jahreswechsel, liebe Leserinnen und Leser, ist die Zeit des Bilanzierens. Für viele war 2024 kein einfaches Jahr. Ob sich die Dinge 2025 zum Positiven verändern werden, ist fraglich. 473 Millionen Kinder leben aktuell in Kriegs- und Krisengebieten. Mitten in Europa tobt nach wie vor der schreckliche russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Viele Menschen haben in diesen Tagen eine starke Sehnsucht nach Frieden. In Deutschland war der Weihnachtsfriede durch den Anschlag in Magdeburg überschattet. Bei dem Attentat auf dem Weihnachtsmarkt wurden etwa 200 Menschen verletzt, fünf Tote sind zu beklagen.

