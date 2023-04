Müssen die Kommunen im Landkreis Dillingen Bäume besser schützen?

Viele Gemeinden und Städte im Landkreis zählen ihre Bäume, besonderen Schutz erfahren diese jedoch nur in Wertingen. Ein Umweltschützer fordert mehr Bewusstsein.

Es kommt immer wieder vor: Ein Bauprojekt kommt, ein Baum verschwindet. Wenn in Innenstädten neue Gebäude oder Wege geschaffen werden, müssen oft Bäume dran glauben. Dabei sind sie gerade in den Städten wichtig im Kampf gegen die Auswirkungen der Klimakrise: Sie binden CO₂, kühlen die Umgebung ab, spenden Schatten. Grund genug, sie unter besonderen Schutz zu stellen, sagen Umweltverbände wie der Naturschutzbund Nabu. Sogenannte Baumschutzverordnungen, die Kommunen erlassen können, tun genau das. Im Landkreis Dillingen gibt es jedoch nur eine Stadt, die eine solche Verordnung erlassen hat. Und auch ein Umweltschützer sieht sie nicht nur positiv.

Einer Umfrage unserer Redaktion zufolge ist Wertingen die einzige Kommune im Landkreis Dillingen, die über eine Baumschutzverordnung verfügt. Alles, was über einen Stammumfang von 80 Zentimetern und mehr verfügt, steht dort unter Schutz. Dieter Nägele, Verwaltungschef in Wertingen und designierter Bürgermeister von Gundelfingen, erklärt die Gründe: Der geschützte Baumbestand soll dazu beitragen, eine "angemessene innerörtliche Durchgrünung" zu gewährleisten, soll zum Erhalt der Lebensgrundlage wild lebender Tiere beitragen, die klimatischen Verhältnisse im Stadtgebiet verbessern sowie das Stadtbild erhalten und beleben. Oder kurz gesagt: den Baum als Alleskönner schützen.

Das sagen Vertreter der Kommunen im Landkreis Dillingen zum Thema Baumschutz

Viele Kommunen im Landkreis verweisen beim Thema Baumschutz auf die Selbstkontrolle. Gundelfingens Pressereferent Benjamin Kahlau etwa sagt: "Wir fällen keine Bäume ohne Aufnahme des Zustandes." Aus Lauingen hört man Ähnliches: Die Stadt entnehme Bäume lediglich, "wenn dies unumgänglich ist, zum Beispiel aus Sicherheitsgründen", erklärt Verwaltungschef Martin Winkler. Und in der Verwaltungsgemeinschaft Höchstädt hat man "bisher keine Notwendigkeit" für eine Baumschutzverordnung gesehen.

Dabei würde eine Verordnung nicht nur öffentliches Grün schützen, sondern auch Bäume auf Privatgrundstücken. Denn dann dürften geschützte Bäume nicht mehr einfach so entfernt oder beschädigt werden. Beispiel Lauingen: Dort sorgte kürzlich der Neubau eines Wohnhauses in der Johannesstraße für Aufsehen. Nachbarn fürchten, dass eine 100 Jahre alte Blutbuche in ihrem Garten beschädigt werde und eingehe – und verweisen in dem Zusammenhang auch auf die fehlende Baumschutzverordnung. Der Bauherr wiederum betont, er könne den Baum retten.

Viele Kommunen im Landkreis Dillingen haben ein Baumkataster oder bauen ein solches aktuell auf, etwa in Dillingen, Lauingen, Buttenwiesen oder Bissingen. So will man einen Überblick über den Bestand erhalten. Entnommene Bäume werden meistens durch Neupflanzungen ersetzt. Generell gilt, dass alte Bäume mit großem Durchmesser und vielen Blättern mehr CO₂ verwerten, als junge.

In Lauingen wurde zuletzt auch ein "Klimahain" mit Bäumen bepflanzt, die den Anforderungen der Klimakrise entsprechen sollen. In Buttenwiesen wiederum achtet man laut Geschäftsleiter Achim Frank darauf, mehr Bäume zu pflanzen, als die Gemeinde entfernen muss. Dillingen wiederum verfügt über eine Baumkommission. Diese befasst sich mehrfach im Jahr regulär mit allen Bäumen, bei denen eine Entscheidung ansteht. Doch auch sie hat nur öffentliche Bäume im Blick. Bei Privatgrundstücken verweist man auf die Verantwortung der jeweiligen Eigentümer.

Beim Bund Naturschutz heißt es: "Teilweise ist das eher kontraproduktiv"

Doch auch der Nutzen von Baumschutzverordnungen ist umstritten. Kritik hört man ausgerechnet bei der Kreisgruppe des Bund Naturschutz. Deren stellvertretender Vorsitzender, Thomas Hefele, sagt: "Teilweise ist das eher kontraproduktiv." Denn oft würden schützenswerte Bäume noch vor Inkrafttreten der Verordnung entfernt. Außerdem werde immer ein Grund gefunden, einen Baum zu fällen, sei es die Standsicherheit oder eine Krankheit. Seiner Meinung nach bringe eine entsprechende Verordnung nur in Einzelfällen etwas und sorge vielleicht für eine höhere Hemmschwelle.

Insgesamt wünsche er sich aber mehr Bewusstsein dafür, wie wichtig Bäume für das Klima vor Ort und für den Artenschutz sind. Er verweist auf die Hitzewellen im Sommer, die in den kommenden Jahrzehnten laut Klimaforschern noch weiter zunehmen werden und die besonders Innenstädte mit viel Asphalt und Beton aufheizen: "Der Schatten von einem Baum ist durch nichts zu ersetzen." Ein Sonnenschirm bringe längst nicht so viel wie ein großer Baum. Auch der Platz sei in den Städten und Gemeinden in der Region vorhanden. Man müsse nur auf große Pflasterflächen verzichten oder sie öffnen, um entsprechende Bäume zu pflanzen.