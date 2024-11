Nur zwei Teams aus dem LK Dillingen müssen auswärts ran

Während der FC Lauingen am ersten November-Wochenende spielfrei hat, bestreiten die SSV Glött, Dillingen, Türk Gücü Lauingen und Altenmünster (alle Fußball-Kreisliga West) sowie Höchstädt und Ehingen-O. (beide KL Nord) am Sonntag Heimspiele. Anpfiff ist nun bereits um 14 Uhr. Am Samstag laufen auswärts der SV Holzheim (14 Uhr in Wiesenbach) und die U 23 des FC Gundelfingen (17 Uhr in Burgau) auf.

Kreisliga West

Wiesenbach – Holzheim. Der als Mitfavoriten gehandelte Gastgeber belegt aktuell nur einen Mittelplatz. Die SpVgg von Trainer Nikolas Berchtold um Routinier Thomas Gornig und Torjäger Daniel Steck hat zwei Spieltage vor Ende der Hinrunde 17 Punkte eingesammelt – vier mehr als der Gast am Samstag (14 Uhr), SV Holzheim. Während zuletzt gegen TG Lauingen und Thannhausen unterlag (1:2, 1:3), reisen die Aschbergler mit dem Schwung aus den Siegen in Bubesheim um den Derbysieg gegen Glött an. Die Mannschaft von Thomas Weber möchte ihren „Lauf“ mit einer ordentlichen Leistung fortsetzen. Fragezeichen im SVH-Kader stehen noch hinter Simon Granzer (Arbeit), Timo Allmis (krank) und Volker Graf (Knieprobleme). (gb)

Burgau – FC Gundelfingen II. Nur ein einziges Spiel hat bisher die Mannschaft von FCG-Trainer Peter Stegner verloren. Das soll auch nach der Partie in Burgau so bleiben. Doch Vorsicht ist geboten: Der Aufsteiger hat sich nach einem total misslungenen Saisonstart mit sechs Niederlagen in Folge inzwischen gefangen und ist längst konkurrenzfähig geworden. (her)

Glött will die jüngste Schlappe ausbügeln

Glött – Offingen. Nach dem Derby ist vor dem Derby: Dem blamablen Auftritt der Lilien in Holzheim folgt das Heimspiel gegen Offingen. SSV-Trainer Antis Chalkidis sieht seine Schützlinge nun in der Pflicht. „Ich erwarte am Sonntag eine Reaktion von der Mannschaft. Einen absoluten Willen und die richtige Einstellung, die wir seit Wochen vermissen lassen.“ Chalkidis muss sein Team so schnell wie möglich aus dem Leistungstief führen. Offingen war in der vergangenen Saison Fünfter, steht aber aktuell etwas überraschend abgeschlagen am Tabellenende. Coach Fabian Knötzinger musste die Segel beim TSV streichen, unter dem Interims-Trainerduo Wild/Eberle konnte Offingen zuletzt gegen Bubesheim die Negativserie zwar nicht beenden, zeigte sich bei der 0:1-Niederlage aber deutlich verbessert. Glötts Kader bleibt derweil nahezu unverändert. Raphael Martin fällt weiter aus, Keeper Dominik Trenker befindet sich im Urlaub. Ihn vertritt Dennis Waidele. (RÖB)

Dillingen– Neuburg/K. Erneut mit einem Neuling hat es die SSV Dillingen zu tun. Nach dem 2:2 in Scheppach hofft Spielertrainer Michael Hildmann auch gegen Neuburg/Kammel auf „Zählbares“. Gibt es keine Punkte, droht der Kontakt zu den hinteren Mittelfeldplätzen abzureißen. (her)

Starke Gäste bei Türk Gücü Lauingen

TG Lauingen – Thannhausen. Beide Teams haben einen Lauf. Spitzenreiter Türk Gücü Lauingen gewann zuletzt dreimal in Serie, Thannhausen ist seit fünf Spieltagen ungeschlagen. Ein Heimsieg für das Team von Coach Szegin Er könnte schon die inoffizielle Herbstmeisterschaft bedeuten. (her)

Altenmünster – Balzhausen. Nach der 0:4-Niederlage in Gundelfingen schreibt der SCA in dieser Saison erstmals rote Zahlen. Um das Punktekonto wieder auszugleichen, bedarf es eines Heimsieges gegen das Überraschungsteam aus Balzhausen, das auf Rang zwei platziert ist. Ein schwieriges Unterfangen für die Gastgeber, die jedoch den Bock unbedingt umstoßen möchten. (her)

Kreisliga Nord

Höchstädt – Oettingen. Den um zwei Punkte besseren Mittelfeld-Nachbarn TSV Oettingen haben die Rothosen am Sonntag zu Gast und sollten tunlichst gewinnen – den der SSV-Vorsprung auf die Abstiegsrelegation beträgt ebenfalls nur zwei Zähler. Beide Kontrahent unterlagen vor Wochenfrist „zu null“: Höchstädt in Alerheim (0:4) und Oettingen daheim gegen die SG Buchdorf/Daiting 0:2. (dz)

Ehingen-O. – Holzkirchen. Aufsteiger gegen Absteiger heißt dieses Duell, bei dem die der SVEO trotz zwei Punkte mehr auf dem Konto nicht als Favorit ins Spiel geht. Der Neuling ist seit drei Heimspielen unbesiegt, und diese Miniserie soll ausgebaut werden. (her)

Kreisklasse West 2

Neumünster-U. – Villenbach 1:4. Das Spitzenspiel am Donnerstag unter Flutlicht hätte schon nach einer knappen halben Stunde entschieden sein können, denn die Gäste ließen bis dahin vier hochkarätige Torchancen liegen. Einmal stand der Pfosten dem 0:1 im Weg. Erst in der 35. Minute kam die SVV-Dominanz auch zahlenmäßig zum Ausdruck, als Christoph Thoma einen Eckball platziert per Kopf zur Halbzeitführung verwandelte. Auch nach der Pause dominierte Villenbach – und baute seine Führung aus. Alexander Berchtenbreiter erhöhte auf 0:2 (56.), sechs Minuten später sorgte Philip Baumann mit dem 0:3 für die Vorentscheidung. Als Marcus Illmer kurz darauf mit einem Distanzschuss aus fast 40 Metern den Heimkeeper überraschte, war Neumünster geschlagen. Selbst bei SVV-Unterzahl (68. „Gelb-Rot“ Philip Baumann) setzten die Platzherren kaum Akzente setzen. Als zwei verletzte Spieler am Boden lagen und alle mit einer Spielunterbrechung rechneten, erzielte Franz Behmer den Ehrentreffer für das Schrodi-Team (82.). Villenbach verdrängte mit dieser überzeugenden Leistung Neumünster von der Spitze der KK West 2. (ohn)