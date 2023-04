Freisprechfeier für Nordschwaben: "Ohne unser Handwerk gibt es keine Energiewende"

Zur Freisprechungsfeier treffen sich die Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Nordschwaben sowie die Metall-Innungen Nordschwaben und Günzburg/Neu-Ulm.

Überzeugt erklärte Friedrich-Josef Heidel: "Ohne unser Handwerk wird es keine Energiewende geben." Umso mehr freute es den Obermeister der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) Nordschwaben, engagierten jungen Nachwuchskräften zum erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung gratulieren zu dürfen. Mit ihm überreichten seine Obermeister-Kollegen Johann Anton Schneid (Metall-Innung Nordschwaben) und Markus Eberle (Metall-Innung Günzburg/ Neu-Ulm) die Gesellenbriefe an die Junghandwerker. Dem feierlichen Rahmen entsprechend umrahmte das Saxofon-Ensemble der Musikschule Dillingen die Feier in der Aula der Berufsschule Lauingen musikalisch. Heidel attestierte den jungen Leuten, Handwerksberufe ergriffen zu haben, die auf alten Traditionen beruhen, aber jung und lebendig sind wie eh und je.

Der Anlagenmechaniker für Sanitär-Heizungs- und Klimatechnik Lukas Sailer von der Firma Buchart in Buttenwiesen und der Metallbauer – Fachrichtung Konstruktionstechnik – Leon Brücher von der Firma Hoffmann in Nördlingen wurden als Innungsbeste geehrt. Foto: Brigitte Bunk

Vizelandrätin Marb: Junge Handwerker haben beste Berufsaussichten

Die Donau-Rieser Vizelandrätin Claudia Marb dankte, dass die mittelständischen Betriebe mit der Ausbildung von Fachkräften zu ihrer Verantwortung stehen. Die jungen Handwerker und Handwerkerinnen hätten beste Berufsaussichten, weil Handwerksbetriebe ihre Produktion kaum ins Ausland verlagern könnten. Lauingens Berufsschulleiter Peter Hoffmann, der auch im Namen seines Donauwörther Kollegen Gerhard Kilian sprach, bat die Nachwuchskräfte: "Werben Sie Leute, die bei Ihnen in der Firma ins Handwerk einsteigen." Er verwies auf fachliche Spezifikationen und tolle Aufstiegsmöglichkeiten durch Qualifikationen. Dazu zählt auch die Technikerschule SHK in Donauwörth, die im September startet.

"Menschen mit Ausbildung brauchen nicht unbedingt studieren"

Landrat Markus Müller bestätigte: "Wir können die Energiewende nur mit und dank Ihnen umsetzen." Sein Appell: "Menschen mit Ausbildung brauchen nicht unbedingt studieren, sie können sich auch so weiterbilden, Fachkräfte werden mehr gebraucht denn je." Ebenso wie die Obermeister dankte Müller den Goldenen Meisterbriefträgern, die nach der Freisprechung im Mittelpunkt standen: "Sie haben viele junge Leute in der Ausbildung begleitet, sind wichtige Akteure im Mittelstand und der Wirtschaft und haben einen großen Teil dazu beigetragen, dass unsere Heimat heute so dasteht, wie sie ist." Kreishandwerksmeister Werner Luther sagte vor der Freisprechung: "Sie können immer mit Stolz an diesen wichtigen Meilenstein zurückdenken." In der Grundausbildung hätten sie das Pflichtprogramm gelernt, jetzt beginne die Kür.

Goldene Meisterbriefe haben erhalten: Josef Unsinn, Holzheim, Landkreis Donau-Ries (Landmaschinenmechaniker, Schmied und Kraftfahrzeugmechaniker); Gerhard Dantonello, Wemding (Gas- und Wasserinstallateur); Johann Demmler, Geratshofen (Kraftfahrzeugmechaniker, Metallbauer); Dieter Dürrwanger, Rudelstetten (Zentralheizungs- und Lüftungsbauer); Willi Gruber, Möttingen (Gas- und Wasserinstallateur); Rudolf Koch, Wemding (Zentralheizungs- und Lüftungsbauer, Landmaschinenmechaniker); Thomas Koch, Wemding (Zentralheizungs- und Lüftungsbauer, Gas- und Wasserinstallateur).

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Innung Nordschwaben: Prüfung Winter 2022/23: Innungsbester Lukas Sailer (Buchart, Buttenwiesen); Ousmane Cisse (Merkl, Hochaltingen); Gabriel Deibus, Tim Rettinger (beide Ortmann, Dillingen); Daniel Drießle (Struthmann, Wertingen); Dominik Ebert (Polzer, Burgheim); Pasqual Fastner (Renner, Rain); Luis Fischer, Tobias Oswald (beide Renner, Lauingen); Thomas Graf (Gerstner, Monheim); Abraham Hailesilase, Amgd Touson (beide Herreiner, Mörslingen); Nico Hartmann, Arbenit Sopjani (beide Jaworski, Finningen); Jonas Hintermaier (STS-Haustechnik, Kicklingen); Julian Jelich (Seefried, Möttingen); Anto Jurcevic (MH Haustechnik, Dillingen); Lukas Koffler (Lissmann, Oettingen); Nico Mößner (D+B Haustechnik, Rudelstetten); Johannes Ratschker (Hofmann, Otting); Alexander Riedelsheimer (Stöckl, Marxheim); Nikolas Zembrzuski (Wenisch, Hausen); Niclas Zengerle (Ott, Bollstadt).

Prüfung Sommer 2022: Innungsbester Jonas Schneid (Wenninger, Wolferstadt); Jakob Ahle (Sinning, Mödingen); Nikolas Doll (Schmauder, Bachhagel), Silas Eigner (Engelhardt, Deiningen); Marco Malzahn (Fluhry, Dillingen).

Metallbauer – Fachrichtung Konstruktionstechnik - Innung Nordschwaben: Prüfung Sommer 2022: Innungsbester Leon Brücher (Hoffmann, Nördlingen); Fortunate Kugonza (Albrecht, Rain); Adrian Vogel (Schneid, Wemding); Julian Zimmer (Sengfelder, Bäumenheim).

Prüfung Winter 2022/23: Innungsbester Valentin Biermeier, Alexander Ludwig, Sebastian Ritter, Georg Schmucker (Wölz, Gundelfingen); Jeremias Böck (Wioncek, Lauingen); Tim Kurz, Nico Probst (beide Eitle, Wertingen); Luca Ludwig (Glock, Donauwörth); André Ruider (Sengfelder, Bäumenheim); Luca Seminara, Robert Weizel (beide Südstahl, Mertingen).

Metallbauer – Fachrichtung Konstruktionstechnik – Innung Günzburg/Neu-Ulm: Prüfung Winter 2022/23: Niklas Constanti (Knöpfle, Krumbach); Tim Fischer, Maximilian Hafner (Mörz, Neuburg); Josua Mislisch (METec, Senden); Jonas Springler, Lisa Tichawa (beide Munk Group, Günzburg). (AZ)