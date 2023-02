Polizei meldet mehrere Unfälle im Landkreis Dillingen

In Dillingen ist eine junge Frau leicht verletzt worden.

Die Polizei meldet in ihrem Bericht mehrere Unfälle, die sich am Montag im Landkreis Dillingen ereignet haben. Der erste Fall hat sich in Wertingen ereignet. Beim Ausfahren von einem Parkplatz eines Supermarktes an der Augsburger Straße übersah eine 70-jährige Pkw-Fahrerin einen vorfahrtsberechtigten 26-jährigen Fahrer, und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Lkw-Fahrer übersieht in Dillingen Autofahrerin

Gegen 12.15 Uhr wollte eine 63-jährige Fahrerin von der Geradeausspur der Rudolf-Diesel-Straße auf die Donauwörther Straßen in Dillingen nachträglich auf die Linksabbiegespur wechseln, dabei übersah sie einen neben sich befindlichen Pkw. Es entstand ein Sachschaden von 8500 Euro. Zu einem weiteren Unfall in Dillingen kam es auf der Pfalz-Neuburg-Straße. Hierbei übersah der Fahrer eines Lkws einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden Pkw einer 25-Jährigen und prallte in das Heck des Fahrzeugs. Es entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Die 25-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Mann leistet Hilfe nach Unfall in Dillingen

Ein 20-Jähriger ist alleinbeteiligt von der Fahrbahn an der Staatsstraße 2033 nahe der Donaubrücke abgekommen und rutschte in einen angrenzenden Graben. Ein nachfolgender 66-jähriger Fahrer blieb daraufhin am rechten Fahrbahnrand stehen, um Hilfe zu leisten. Dies übersah ein nachfolgender 23-Jähriger und touchierte das Auto am Heck. Es entstand ein Sachschaden von 4500 Euro. Zuvor kam es am Kreisverkehr der B16 auf die Kreisstraße DLG 42 bei Steinheim zu einem Auffahrunfall, nachdem ein 32-jähriger Fahrer zu spät erkannte, dass ein vor ihm fahrender Autofahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Er prallte daraufhin auf das Heck des Vordermannes, es entstand ein Schaden von 3500 Euro. (AZ)