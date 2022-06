Schicksal einer Dillingerin: Vier Operationen, zwei Organspenden, zwei neue Leben

Plus Eine Dillingerin ist schwer nierenkrank. Doch weil ihr Mann einem Fremden eine Niere spendete, geht es ihr heute wieder gut. Eine lange Geschichte mit Happy End.

Die Augen von Christine Schuster füllen sich mit Tränen. Sie blickt zu ihrem Mann Erich. Er lächelt. Das Ehepaar sitzt auf der Terrasse unter einem Sonnenschirm, ihre zwei kleinen Hunde springen freudig vom Haus raus in den Garten. Das sie hier so gemeinsam sitzen, die Seele baumeln lassen und unbeschwert den schönen Nachmittag genießen können, ist für die beiden Dillinger keine Selbstverständlichkeit. Es viel mehr ein Wunder. „Ein Sechser im Lotto kann nicht schöner sein. Ich bin jetzt frei, ich habe ein zweites Leben bekommen und kann das mit meiner Familie genießen“, sagt Christine Schuster und drückt die Hand von Mann Erich, der ergänzt: „Unser ganzes Leben haben wir miteinander verbracht und viele Tiefpunkte durchgestanden. Jetzt wollen wir auch unser letztes Drittel gemeinsam leben – ohne Schmerzen und gesund.“ Mit Ende 50 beginnt für Ehepaar Schuster noch mal ein ganz neues Leben.