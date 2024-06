Schockanrufe und Betrug im Landkreis Dillingen

Mehrere Bürger durchschauen eine Betrugsmasche. Ein 32-Jähriger aus dem östlichen Landkreis fällt allerdings auf einen Betrüger herein. Die Polizei ermittelt.

Am Donnerstagnachmittag ist es im Landkreis Dillingen zu mehreren sogenannten Schockanrufen gekommen. Bisher unbekannte Betrüger meldeten sich telefonisch bei mehreren Bürgern im Bereich Syrgenstein und im Holzheimer Ortsteil Eppisburg. Sie gaben sich als vermeintliche Polizeibeamte aus und gaben vor, dass ein Familienmitglied der Angerufenen einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und nun Kautionen in einem mittleren fünfstelligen Bereich zu zahlen seien. Alle Angerufenen durchschauten die Betrugsmasche. Zu Vermögensschäden kam es dadurch nicht. Ein 32-Jähriger aus dem östlichen Landkreis Dillingen hingegen überwies bereits am Mittwoch, 12. Juni, für einen Rasenmäher, der auf einer Website angeboten wurde, 1.249 Euro auf das Konto einer Direktbank. Nachdem das Gartengerät nicht geliefert wurde, stellte sich heraus, dass er einem bisher unbekannten Betreiber eines Fake-Shops aufgesessen war. Die Polizei ermittelt nun wegen Warenbetrugs. (AZ)