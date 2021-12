Landkreis Dillingen

So laufen die Weihnachtsgottesdienste im Kreis Dillingen ab

In den Kirchen im Kreis Dillingen wird auch trotz Corona Weihnachten gefeiert werden.

Plus Von einer Anmeldepflicht über 2G bis zum freien Zugang: Wer zu Weihnachten in die Kirche gehen will, trifft im Kreis Dillingen auf verschiedene Regelungen.

Von Horst von Weitershausen

Weihnachten steht vor der Tür. Allerdings müssen wegen der Corona-Pandemie bereits zum zweiten Mal nach Weihnachten 2020 gewisse Vorgaben beachtet werden, um überhaupt einen Gottesdienst besuchen zu können.

