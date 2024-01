Landkreis Dillingen

So lief die Silvesternacht für die Einsatzkräfte im Kreis Dillingen

Plus Vielerorts in Deutschland hatten sich Rettungs- und Einsatzkräfte für die Silvesternacht gewappnet. Auch im Kreis Dillingen waren mehr Beamte im Einsatz.

Eine "einsatzfreie und ruhige Silvesternacht" – das hat der Kreisfeuerwehrverband allen Einsatzkräften im Landkreis auf seiner Instagram-Seite gewünscht. Doch der Wunsch blieb bereits am frühen Abend unerfüllt. In Dillingen brannte ein Mehrfamilienhaus, wenig später folgte der zweite Einsatz in Kicklingen und das war nicht der einzige in dieser Nacht. Viel zu tun also für manche Freiwillige aus dem Landkreis Dillingen. Die Polizei hingegen zieht eine andere Bilanz.

Am Silvesterabend hatten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren im Raum Dillingen einiges zu tun. Gegen 17.30 Uhr der erste Alarm: Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Dillinger Max-Bratsch-Straße stand in Flammen. Die Feuerwehr musste laut Stadtbrandinspektor Markus Pfeifer große Wassermengen einsetzen, um den Brand zu löschen. 46 Einsatzkräfte der Dillinger und Donaualtheimer Wehr waren im Einsatz. Den Schaden schätze der Stadtbrandinspektor am Sonntagabend angesichts der benötigten Löschwassermengen als "erheblich" ein. Wie bei einem Wohnhausbrand üblich ermittelt die Kriminalpolizei.

