So spektakulär waren bisher die Neujahrsnächte im Kreis Dillingen

Kaum jemand hat die Bilder dieses Feuers nicht gesehen: 2020 brennt in der Neujahrsnacht eine Lagerhalle in Lauingen ab. Es ist wohl der spektakulärste Einsatz der vergangenen Jahre.

Plus Angriffe auf Feuerwehrleute, eine Schusswaffe und zwei Großbrände. So aufregend waren teils die Jahreswechsel in den vergangenen Jahren. Ein Überblick.

Von Jonathan Mayer

Jede Nacht sind Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst bereit, um zu helfen. Auch an Silvester. Und doch ist diese Nacht nicht vergleichbar mit all den anderen. "Die Silvesternacht teilt sich in zwei Hälften. Bis kurz vor Mitternacht geht es in der Regel eher ruhig zu, ab Mitternacht ist es eine andere Welt", sagt Atilla Süral, Polizeihauptmeister bei der Polizei in Dillingen. Wie die "andere Welt" aussieht?

