Landkreis Dillingen

06:00 Uhr

So verbringen prominente Väter im Landkreis Dillingen den Vatertag

Plus Zeit mit der Familie verbringen, das ist Vätern am Donnerstag wichtig. Es gibt aber auch Vatertag-Verweigerer. Und einer erinnert an Christi Himmelfahrt.

Am Vormittag ein paar liebe Zeilen und ein kleines Geschenk von den Kindern, am Nachmittag ein feuchtfröhlicher Ausklang – so könnte der Donnerstag für viele Väter auch im Landkreis Dillingen verlaufen. Denn an diesem Tag wird Vatertag gefeiert, und die Wetterfrösche versprechen zum Ehrentag der Papas gutes Wetter. Höchstädts evangelischer Pfarrer Wolfram Andreas Schrimpf hat mit dem Vatertag selbst allerdings noch keine große Freundschaft geschlossen. "Das ist natürlich primär Christi Himmelfahrt", sagt der Seelsorger und Vater eines fünfjährigen Sohns. Vermutlich werde es eine Überraschung geben, sagt Schrimpf. Im Miniclub der Kirchengemeinde sei etwas gebastelt worden. Als Vater freue er sich natürlich darüber.

Doch Schrimpf geht es am Donnerstag um Christi Himmelfahrt. Die Jünger und Anhängerinnen Christi hätten die Erfahrung gemacht, "dass Jesus da ist, aber nicht mehr leibhaftig greifbar". Im Gegensatz dazu habe er sich mit der Vatertags-Tradition nicht auseinandergesetzt, sagt der Pfarrer. Ein wenig seltsam wäre es aber schon, "wenn Väter an diesem Tag mit Bierkasten und Bollerwagen unterwegs wären, und nicht mir ihren Kindern".

