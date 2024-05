Landkreis Dillingen

11:16 Uhr

Spektakel am Nachthimmel: Polarlichter faszinieren Menschen im Kreis Dillingen

Plus Leser und Leserinnen aus der Region haben in der Nacht zum Samstag beeindruckende Fotos gemacht und unserer Redaktion geschickt.

Von Berthold Veh

"Sicher bekommt Ihr nun viele Fotos von dem faszinierenden Naturspektakel zugeschickt, das sich heute Nacht über unserem Landkreis ereignet hat", schreibt Leserin Karin Burger unserer Redaktion. Und die Höchstädterin hat recht. Die Polarlichter, die in der Nacht zum Samstag auch in unserer Region am Himmel zu sehen waren, haben viele Menschen im Landkreis Dillingen bewegt.

Die Lindenallee in Höchstädt im Schein der Polarlichter. Foto: Karin Burger.

Einige von ihnen haben beeindruckende Fotos gemacht, so auch Karin Burger. Sie fotografierte das Spektakel an der Donaubrücke, aber auch in der Lindenallee in Höchstädt.

