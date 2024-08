Sport-Kreis Dillingen: Aus dem Strandkorb ans Pauschenpferd

Während die Fußballer in der Landesliga bereits ein Viertel ihrer neuen Spielzeit absolviert haben, sitzen die Aktiven vieler anderer Sportler noch in den Startlöchern. Beziehungsweise im Urlaub auf der Berghütte oder im Strandkorb am Meer. Erst nach Ferienende wird es dann für die Hallensportler wieder ernst. Hier ein Überblick, welche höherklassigen Landkreis-Mannschaften wann wieder loslegen:

Turnen

Die Zweitliga-Riege des TSV Buttenwiesen trägt auch in der Saison 2024 wieder sieben Wettkämpfe aus. Vier davon daheim, drei auswärts. Gegner sind die Lokalrivalen TSV Monheim und KTV Ries sowie die TG Hanauerland, der TV Bühl, StTV Singen, Exquisa Oberbayern und der VfL Kirchheim unter Teck. Erstmals an die Turngeräte geht es für Buttenwiesen in der heimischen Riedblickhalle am Samstag, 21. September, ab 18 Uhr gegen Gast Hanauerland.

Badminton

Ebenfalls am 21. September bestreitet der TV Dillingen sein Auftaktmatch der Regionalliga Südost. In der Sebastian-Kneipp-Halle geht es dann ab 15 Uhr gegen den TSV Niederwürschnitz. Die Gäste reisen aus dem sächsischen Erzgebirgskreis an.

Tischtennis

Wie ihre Vereinskollegen haben auch die Tischtennis-Cracks des TV Dillingen vergangene Saison den Klassenerhalt geschafft. Los geht es in der Verbandsliga Südwest 2024/25 auch am 21. September. Zu Gast in der Mittelschulturnhalle ist dann ab 14 Uhr der TSV Dachau II.

Handball

Nach ihrem souveränen Bezirksoberliga-Titelgewinn wollen sich die Handball-Männer des TV Gundelfingen jetzt in der Oberliga Süd zum Klassenerhalt werfen. Ihre Spielzeit startet mit der Auswärtspartie am Sonntag, 22. September, um 16.30 Uhr beim TSV Herrsching.